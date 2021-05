Le groupe Sunâ€™R renforce son capital pour accÃ©lÃ©rer son dÃ©veloppement et confirmer sa position de leader sur son marchÃ©

Le groupe Sun’R, acteur innovant et simultané des transitions énergétique, agricole et écologique, accueille RGREEN INVEST, IDIA Capital Investissement et Sofilaro (groupe Crédit Agricole), accompagnés de Bpifrance à son capital afin d’accélérer son développement en France comme à l’international, en cohérence avec son statut d’entreprise à mission. Une augmentation de capital souscrite par 4 nouveaux actionnaires !

La réorganisation du capital de Sun’R prend la forme pour partie d’un rachat de titres et pour partie d’une augmentation de capital pour une valeur totale de plus de 30 millions d’euros. Antoine Nogier, fondateur et président de Sun’R, reste le premier actionnaire de la société. Conforté dans son avance par les récents succès lors des derniers appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie, le groupe prévoit de multiplier par cinq son chiffre d’affaires sur cinq ans à travers ses trois filiales (Sun’Agri, Sun’R Power et Volterres) qui offrent une intégration verticale unique sur le marché, de l’amont à l’aval de la filière renouvelable.

Un apport en fonds propres et en obligations convertibles responsables (ORCA), véhicule idéal pour les entreprises à mission

Dans le cadre de cette levée de fonds, le groupe Sun’R a émis des obligations convertibles responsables (ORCA), indexées sur les performances environnementales et sociétales de l’entreprise. Dans ce cadre, l’entreprise s’est fixé les objectifs RSE suivants :

- Développer les surfaces de cultures équipées de systèmes d’agrivoltaïsme dynamique ;

- Accroître très fortement les volumes d’émissions de CO2 évitées ;

- Augmenter l’activité de fourniture d’électricité verte en circuit court.

Cette opération est concomitante avec la transformation du groupe, devenu la première société à mission du secteur des énergies renouvelables, le 15 avril dernier. La raison d’être de l’entreprise formalise son engagement en faveur des transitions énergétique, agricole et écologique : « La société a pour raison d’être de développer et mettre en œuvre des infrastructures intelligentes, répondant à l’urgence climatique et écologique, et permettant d’accélérer les transitions vers un monde durable alimenté par des énergies renouvelables ». L’atteinte des objectifs liés aux engagements du groupe seront évalués chaque année. « Nous sommes heureux de compter RGREEN INVEST, le groupe Crédit Agricole et Bpifrance parmi nos actionnaires. Grâce à leur soutien, le groupe Sun’R va pouvoir accélérer son développement national et international, pour relever trois défis majeurs : décarboner nos énergies, produire assez de nourriture pour toute la planète et, enfin, nous adapter à un monde où l’environnement est fortement dégradé. Nous nous dotons aussi des moyens d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de notre statut d’entreprise à mission », déclare Antoine Nogier, Fondateur et président du groupe Sun’R.

« Obligations convertibles responsables »

« Chez RGREEN INVEST, nous sommes portés par la volonté d’entretenir des relations de long-terme avec les acteurs de la transition énergétique et de l’adaptation au changement climatique. Après un premier partenariat avec Sun’R pour le développement de l’agrivoltaïsme via Râcines, puis une plateforme commune de développement de projets photovoltaïques en Espagne, nous sommes ravis de pouvoir participer à cette augmentation de capital qui va permettre l’accélération du développement du groupe Sun’R en Europe et à l’international », commente Nicolas Rochon, Président fondateur de RGREEN INVEST. « Au-delà des fonds propres, cette prise de participation au capital de Sun’R est innovante de par le recours à des obligations convertibles responsables, instrument parfaitement adapté aux demandes des investisseurs à la recherche de placements verts », poursuit-il. « Chez IDIA Capital Investissement, nous avons été séduits et convaincus par le modèle de Sun’R qui a développé des innovations de rupture pour accélérer de manière simultanée les transitions énergétique et agricole. Cette philosophie de croissance durable s’inscrit parfaitement dans la politique d’investissement de notre fonds CA Transitions et plus largement dans la stratégie Climat du groupe Crédit Agricole », précise Maud Minoustchin, Directrice d’Investissements chez IDIA Capital Investissement. « Grâce à l’entrée au capital de RGREEN INVEST, IDIA Capital Investissement, Sofilaro et Bpifrance, le groupe dispose désormais des ressources et du soutien nécessaire pour le déploiement de son plan de développement tant en France qu’à l’international. Cet investissement s’inscrit pleinement dans la droite ligne des engagements de Bpifrance en faveur d’acteurs engagés œuvrant dans le domaine de la Transition énergétique et agricole tels que le groupe Sun’R » déclare Samia Ben Jemaa, Directrice d’Investissement chez Bpifrance.