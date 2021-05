SMA Solar Technology : hausse importante de sa rentabilitÃ© au cours du premier trimestre 2021

SMA Solar Technology a enregistré de janvier à mars 2021 une nette augmentation du résultat opérationnel par rapport aux trois premiers mois de l’exercice précédent. Le résultat opérationnel avant dépréciations, amortissements, intérêts et impôts (EBITDA) s’est nettement amélioré pour s’établir à 20,1 millions d’euros (marge EBITDA : 8,4 % ; T1 2020 : 12,3 millions d’euros, 4,3 %).

Le groupe SMA a vendu au premier trimestre des onduleurs d’une puissance cumulée d’environ 3,4 gigawatts. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 240,4 millions d’euros (T1 2020 : 287,9 millions d’euros). La baisse du chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente est essentiellement due au report de commandes en raison de la pandémie mondiale de coronavirus et à l’augmentation des prix des panneaux photovoltaïques. En outre, le chiffre d’affaires enregistré au premier trimestre de l’exercice précédent comportait un projet particulièrement vaste aux États-Unis. Le trimestre de l’exercice précédent n’est donc qu’une valeur de référence partiellement adaptée.

« Nous misons sur une reprise de la demande, notamment au deuxième semestre »

Le résultat consolidé s’est amélioré pour s’établir à 8,0 millions d’euros (T1 2020 : –0,3 million d’euros). Le résultat par action a ainsi augmenté à 0,23 euro (T1 2020 : –0,01 euro). Avec 226,7 millions d’euros, la liquidité nette s’est maintenue au niveau de la fin de l’année précédente (31/12/2020 : 226,0 millions d’euros). La part de fonds propres est également restée constante à 41,7 % (31/12/2020 : 41,8 %). Par ailleurs, SMA dispose d’une ligne de crédits d’un montant de 100 millions d’euros auprès de banques nationales. « Au cours du premier trimestre 2021, nous avons enregistré un résultat nettement supérieur à celui de l’année précédente, malgré un affaiblissement de la demande dû au report de projets », a indiqué Jürgen Reinert, président du comité de direction de SMA. « Afin de poursuivre la consolidation de notre rentabilité, nous allons continuer à optimiser notre portefeuille de solutions et à réduire nos coûts au cours des prochains mois. Par ailleurs, étant donné l’augmentation des taux de vaccination et de la diminution des incertitudes économiques, nous misons sur une reprise de la demande, notamment au deuxième semestre, sur nos marchés principaux que sont l’Europe et les États-Unis. En ce qui concerne l’évolution du marché à moyen et long termes, les récents signaux politiques sont très positifs. L’UE a confirmé son engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici 2030. Aux États-Unis, le président Biden a annoncé un programme d’infrastructure comportant de considérables investissements dans une économie plus respectueuse de l’environnement et, lors du sommet sur le climat organisé par Joe Biden, non seulement les États-Unis, mais aussi d’autres grandes économies mondiales ont renforcé leurs objectifs climatiques. Enfin, après le jugement de la Cour constitutionnelle fédérale relatif à la loi sur la protection du climat, le gouvernement fédéral allemand a entre autres annoncé une augmentation des objectifs de construction pour les énergies renouvelables. Il répond ainsi à une exigence dont nous aussi nous nous faisons l’écho depuis longtemps. En effet, un approvisionnement énergétique sûr et respectueux de l’environnement exige une augmentation annuelle d’au moins 15 gigawatts des capacités de production photovoltaïques en Allemagne. »

SMA pourra consolider sa position sur ses principaux marchés clés

Le comité de direction de SMA suit de près la situation actuellement tendue dans le secteur de l’approvisionnement en composants électroniques. Jusqu’à présent, des répercussions sur les volumes de production ont pu être évitées. Le comité de direction continuera à observer de près également l’évolution de la situation pandémique afin de pouvoir réagir rapidement et avec souplesse à tout accroissement soudain de la demande. Le comité de direction de SMA confirme ses prévisions de chiffre d’affaires et de résultats pour l’exercice fiscal 2021, publiées le 5 février 2021. Celles-ci prévoient une hausse du chiffre d’affaires, qui devrait s’établir dans une fourchette située entre 1 075 et 1 175 millions d’euros, et un résultat opérationnel (EBITDA) qui devrait se situer dans une fourchette comprise entre 75 et 95 millions d’euros. Le comité de direction part du principe que SMA pourra consolider sa position sur ses principaux marchés clés au cours de l’année et profiter de la croissance attendue des marchés du photovoltaïque en Europe et en Amérique ainsi que de celle du marché des systèmes de stockage. L’amélioration continue du portefeuille de solutions ainsi que la mise en œuvre d’autres mesures de réduction des coûts vont continuer à consolider la rentabilité de SMA.

Encadré

Vue d’ensemble du premier trimestre 2021