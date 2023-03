CARBON rÃ©agit Ã  l’annonce du Net Zero Industry Act par la voix de son prÃ©sident Pierre-Emmanuel Martin

L’Union européenne vient de présenter son “Net Zero Industry Act”. Réponse à l’IRA américain, cette annonce était très attendue par les industriels européens de l’énergie. Suite à cette présentation, Pierre-Emmanuel Martin, président de CARBON, a exprimé une réaction : ” La force de l’IRA réside dans son ampleur, sa rapidité et sa simplicité. Les annonces du côté de l’Union européenne vont dans le bon sens. Ce sont des premiers pas nécessaires, qu’il faut amplifier si nous souhaitons une réindustrialisation profonde, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables. Il ne faut en aucun cas que le « Net Zero Industry Act » annoncé devienne un « Zero Industry Act » dans quelques mois, si nous renoncions à aller plus vite et plus loin pour nos industries vertes. Reprenons en main notre destin énergétique en recouvrant notre souveraineté industrielle ! “ D’ici 2030, CARBON ambitionne de produire et commercialiser 30 GW de wafers, 20 GW de cellules et 15 GW modules photovoltaïques grâce à la construction, en Europe, de plusieurs giga-usines. Cela implique des investissements de plusieurs milliards d’euros qui entraîneront la création de plus de 10 000 emplois directs à terme. L’implantation de sa première giga-usine vient d’être annoncée à Fos-sur-mer, en Région Sud sur le Grand Port Maritime de Marseille.