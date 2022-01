Trina Solar livre des modules Vertex 670W en Allemagne

Trina Solar a livré sa série de modules Vertex 670W ultra-haute puissance au client Schoenergie en Allemagne. La production en série de ce module aux cellules de 210 mm bat déjà son plein. Le module Vertex 670W est conçu pour minimiser le LCOE dans les projets à grande échelle. Il bénéficie d’un accueil très favorable sur le marché européen.

La série 670W de Trina Solar comprend toutes les technologies de signature Vertex telles que les cellules multi-barres omnibus de 210 mm, la coupe cellulaire non destructive et l’interconnexion haute densité. Sa conception basse tension innovante augmente la puissance par chaîne jusqu’à 34 % et, selon une étude Fraunhofer ISE récemment publiée, elle peut réduire les CAPEX de 7 % par rapport aux générations de modules précédentes d’une puissance de sortie d’environ 455 W.

Moins 5 à 7% de coûts d’installation

Le potentiel de performances ultra-élevées du Vertex 670 entre pleinement en jeu lorsque ce module à grande empreinte énergétique est associé à des systèmes de suivi à axe unique, en particulier dans sa version biface à double vitrage. Basée sur un emballage vertical, la solution de livraison intégrée de Trina Solar pour les modules 600W+ maximise l’utilisation de l’espace conteneur, réduisant les coûts logistiques et réduisant l’empreinte carbone du fret maritime jusqu’à 8 %. Les coûts d’installation peuvent diminuer de 5 à 7 %, ce qui crée plus de place pour la réduction du coût actualisé de l’électricité (LCOE) et du CAPEX. La méthode d’emballage vertical a réussi le test d’emballage international 3E de l’International Safe Transit Association (ISTA) ainsi que les tests internes de déchargement et de manutention dans les centres logistiques mondiaux de Trina Solar.

Un module bien accueilli par les clients

L’EPC mandaté et le développeur de projet Schoenergie GmbH ont reçu une livraison du produit Vertex à double vitrage DEG21C.20 en Allemagne. Volker Schöller, directeur général de Schoenergie, a déclaré : « Avoir les nouveaux modules grand format est une grande opportunité pour notre entreprise. Nous avons immédiatement déchargé la première cargaison et monté les modules sur un site de test, permettant à nos équipes d’installation de se familiariser avec le nouvel emballage et les spécifications du produit. Le processus d’installation s’est bien déroulé et correspond à nos attentes. » Gonzalo de la Viña, responsable de l’activité européenne des modules chez Trina Solar, a déclaré : « Nous sommes heureux et fiers que notre module Vertex le plus puissant à ce jour ait été bien accueilli par les clients de la région. En tant que leaders de l’industrie, il est de notre responsabilité continue de créer des produits et des solutions innovants pour répondre aux exigences de nos clients, tout en contribuant à la décarbonisation du continent en fournissant une énergie pérenne pour l’Europe.