Lancement de la Plateforme France Potentiel Solaire

Cythelia Energy lance la plateforme France Potentiel Solaire, qui donne un accès gratuit au potentiel solaire des toitures et parkings de toutes les collectivités de France métropolitaine, calculé à partir d’un cadastre solaire national. Détails !

Les données de la Plateforme sont disponibles pour chaque échelon territorial : communes, intercommunalités, départements et régions. Ce sont ainsi plus de 36 000 fiches territoriales qui sont rendues disponibles gratuitement ! Sur la plateforme, il est possible de connaître en un clic le potentiel de développement du solaire photovoltaïque sur chaque territoire. Le calcul de ce potentiel est réalisé à partir du cadastre solaire de la France entière. Basé sur des données 3D de l’ensemble du territoire, le cadastre solaire prend en compte l’intégralité des ombrages générés par le relief, la végétation et les bâtiments environnants. Le potentiel solaire est ainsi calculé heure par heure pour chaque m² de toiture et de parking ! Si le potentiel solaire permet aux collectivités de renforcer la planification énergétique territoriale, la plateforme intègre aussi un état des lieux de l’existant, avec des données détaillées sur l’évolution du parc photovoltaïque installé année après année et sur la consommation électrique du territoire.

65 collectivités ont déjà franchi le pas

En mettant à disposition un outil opérationnel à l’échelle nationale, Cythelia Energy, spécialiste des cadastres solaires en France, soutient le développement de l’énergie solaire, reconnue par tous comme l’une des principales sources d’énergie renouvelable déployable localement et rapidement. Pour les collectivités qui veulent aller plus loin, Cythelia Energy, peut déployer un cadastre solaire sur leur territoire, avec sa solution archelios MAP : un site web grand public qui permet à tous les citoyens et entreprises de visualiser et connaître précisément le potentiel solaire de leur toiture. A l’échelle nationale, plus de 20% de la population française bénéficie déjà d’un cadastre solaire archelios MAP, grâce aux 65 collectivités qui ont déjà franchi le pas. A noter que Cythelia Energy est lauréat du 7ème appel à projet de l’IGN Fab et a fourni les données de potentiel des toitures de la France entière à la DGEC (Direction Générale de l’Energie et du Climat), dans le cadre des travaux sur la prochaine PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Energie).

www.cadastre-solaire.fr/plateforme-france-potentiel-solaire/