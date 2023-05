PrÃ©visions de la plateforme solaire Otovo : les prix de l’Ã©nergie solaire devraient baisser Ã  nouveau ce printemps et cet Ã©tÃ©

Otovo, spécialiste européen du solaire résidentiel, vient de publier aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre 2023. Le rapport comprend des données sur les coûts des installations solaires et montre que le coût des panneaux et de la main-d’oeuvre est en baisse en 2023, signe positif pour les ménages qui envisagent leur passage à l’autoconsommation solaire.

L’année 2022 a été mouvementée, marquée par la guerre entre l’Ukraine et la Russie et la crise énergétique qui a provoqué une hausse des prix des panneaux photovoltaïques et de la main-d’œuvre nécessaire à son installation. La situation est maintenant en train de s’inverser. Selon les estimations d’Otovo, le prix des installations solaires est en baisse en 2023, ce qui représente une bonne nouvelle pour les propriétaires qui envisagent d’investir dans des panneaux solaires pour leur maison. « Je suis de près les tendances de l’industrie solaire depuis de nombreuses années. Ce printemps, le prix des installations photovoltaïques résidentielles devrait atteindre son montant le plus bas depuis ces 2 dernières années. C’est une excellente nouvelle pour le secteur des énergies renouvelables et pour les personnes qui souhaitent contribuer à un avenir durable », déclare Andreas Thorsheim, fondateur et PDG d’Otovo, la plateforme européenne sur le solaire résidentiel, sur laquelle plusieurs centaines d’installateurs européens fixent chaque semaine le prix de leur matériel et de leur main-d’œuvre.

Une chute de 15% en seulement 3 mois

Pour l’énergie solaire, les fortes baisses de prix sont la norme. Entre 2000 et 2021, le prix des panneaux a chuté d’environ 90 % dont 45% rien qu’entre 2015 et 2020. La tendance historique à la baisse sur le long terme a été interrompue en 2022. Lorsque les prix de l’énergie ont grimpé en flèche à l’automne 2021, la demande a rapidement dépassé l’offre. En janvier 2022, tous les installateurs photovoltaïques ont leur carnet de commande rempli pour plusieurs mois. Les prix de la main-d’œuvre dans le secteur grimpent alors en flèche. En avril de la même année, pratiquement tous les entrepôts européens sont vides de modules et d’onduleurs. Les prix des équipements suivent rapidement la tendance à la hausse de la main-d’œuvre des installateurs. Mais cet hiver la situation change et les prix commencent à chuter. En France, le coût par watt sur la plateforme Otovo passe de 2,64€ en décembre 2022 à 2,23€ en mars 2023, une chute de 15% en seulement 3 mois.

Cette baisse rapide du coût des installations photovoltaïques s’associe à l’augmentation du prix de l’électricité de 15% du 1er février dernier et contribue à améliorer largement la rentabilité de l’investissement pour les ménages français. Avec un prix de l’électricité particulièrement élevé et un coût des installations en baisse, les délais d’amortissement du solaire résidentiel atteignent des niveaux record dans de nombreuses régions ce mois de mai.