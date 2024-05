Lancement de EKATE+, un projet POCTEFA autour des communautÃ©s dâ€™Ã©nergie renouvelable transfrontaliÃ¨res France-Espagne

Le projet POCTEFA EKATE+ a été officiellement lancé le 26 mars dernier dans les locaux de l’ESTIA à Bidart (Pays Basque). Il a pour thème de travail : « Digitalisation et optimisation des communautés d’énergie renouvelable dans la zone transfrontalière Espagne-France, à l’aide de technologies de stockage de l’énergie, des systèmes partagés d’électromobilité et de nouvelles charges flexibles. » L’énergie solaire sans frontière !

Sur le territoire POCTEFA France-Espagne, l’installation de systèmes de production photovoltaïque est en augmentation grâce à la multiplication des installations d’autoconsommation motivée par l’adaptation du cadre légal dans les deux pays qui rend possible l’autoconsommation partagée. D’autres opportunités en ont découlé, comme le développement des communautés d’énergie renouvelable (CER), qui cherchent à responsabiliser les citoyens et à les impliquer dans la gestion de leur énergie. Cependant, la création, la gestion et le fonctionnement des CER sont complexes et des outils et des réseaux de mise en réseau spécifiques sont nécessaires pour leur déploiement.

La coopération transfrontalière est essentielle

Le projet EKATE+ aborde les défis de la conception, du développement et de la mise en œuvre, à travers des pilotes mais aussi de technologies numériques avancées basées sur des algorithmes d’intelligence artificielle (IA), sur des jumeaux numériques ou encore l’IoT, afin de progresser dans la performance des communautés d’énergie. La coopération transfrontalière est essentielle pour faire de la zone POCTEFA une référence dans les technologies numériques avancées utilisant d’intelligence artificielle (IA), pour progresser dans la gestion de l’énergie dans les communautés énergétiques renouvelables contenant des batteries, de l’électromobilité et d’autres charges flexibles. Pour atteindre un objectif aussi ambitieux, il est nécessaire que les principaux acteurs et régions du nord et du sud des Pyrénées impliqués dans cette question travaillent en coopération. EKATE+ est porté par un consortium public-privé de 6 partenaires représentant 4 régions transfrontalières (Pays Basque, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Catalogne). Le consortium est composé de 3 centres RDI, 1 pôle de compétitivité et 2 PME :

• ESTIA – Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (Bidart)

• UPV/EHU – Université du Pays Basque (Donostia-San Sebastián)

• CIMNE – Centre International des Méthodes Numériques d’Ingénierie (Barcelona)

• TECSOL – Bureau d’étude spécialisé dans l’énergie solaire et le numérique (Perpignan)

• DERBI – Pôle de compétitivité dédié à la transition énergétique en Occitanie (Perpignan)

• HABITAT FUTURA – Entreprise spécialisée dans le développement du bâtiment durable (Barcelona).

Renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre

Le projet EKATE+ (EFA41/01) sera cofinancé à hauteur de 65% par les Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) au travers du Programme Interreg VI-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2021-2027). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée sur le développement d’activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières au travers de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire. EKATE+ est la suite du précédent projet POCTEFA appelé « EKATE » et qui s’est clôturé en mai 2022. Ce précédent projet avait pour objectif de développer, grâce à la coopération transfrontalière, un système efficace de gestion des échanges énergétiques basé sur l’utilisation de l’énergie photovoltaïque en autoconsommation collective grâce aux technologies « Blockchain » et « Internet of Things » (IoT). Un démonstrateur du projet est situé dans le parc technologique Izarbel à Bidart.