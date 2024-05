GÃ©nÃ©rale du Solaire : inauguration Ã  venir dâ€™un des projets solaires les plus ambitieux menÃ©s au nord de Paris

Un peu plus d’un an après la pose symbolique de son premier panneau photovoltaïque, le parc solaire de l’Agglomération Hénin-Carvin sera inauguré le jeudi 13 juin prochain. Cette inauguration achève un travail, de près de 6 ans, mené en parfaite collaboration entre la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin, la Ville de Leforest et le groupe français Générale du Solaire. La concrétisation de ce projet est une étape importante dans la mise en œuvre du Projet de Territoire écologique de l’Agglo Hénin-Carvin.

Installée sur la commune de Leforest, cette centrale solaire offre une nouvelle fonction à une ancienne installation de stockage de déchets inertes (ISDI) et de déchets non dangereux (ISDND) fermé en 2017. S’étendant sur une surface de quelque 31,9 hectares, cette centrale solaire, l’une des plus grandes au nord de Paris, produira 18 329 MWh/an, soit une consommation électrique équivalente à 6 110 foyers (hors chauffage). Une énergie propre et entièrement renouvelable qui offre de nouvelles opportunités.

Une prise en compte des enjeux écologiques

« La production locale d’énergies renouvelables est un cap vers lequel nous devons progresser rapidement. Le bassin minier représente un potentiel énorme en la matière, et nous sommes fiers à Leforest de revendiquer l’une des plus grandes centrales solaires des Hauts-de-France » précise Christian Musial, Maire de Leforest et Vice-Président délégué à la transition écologique de l’Agglo Hénin-Carvin. En effet, d’après les chiffres communiqués par le groupe Générale du Solaire, cette centrale photovoltaïque permettra d’éviter l’émission de 1 173 tonnes de CO2 par an. De même, l’entretien des 31,9 hectares du site, quasi entièrement enherbés, sera assuré par des ovins. La gestion pastorale extensive sera favorable à la biodiversité du site. Générale du Solaire a d’ailleurs mené au préalable une évaluation environnementale du projet de laquelle découle d’autres mesures spécifiques comme la taille douce des haies et le suivi écologique en phase d’exploitation.

Un projet symbolique du Projet de Territoire écologique

Production électrique propre à la ressource inépuisable, éco pâturage ovins, reconversion d’une friche… Cette centrale photovoltaïque s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre du Projet de Territoire écologique (PTE) de l’Agglo Hénin-Carvin. Adopté en septembre 2021, ce PTE se décline en une centaine d’actions et de projets forts en faveur de l’environnement, de la sobriété énergétique et hydrique, de l’accès à la culture et au sport, ou encore du développement des solidarités. L’implantation de cette centrale solaire coche de nombreux objectifs, surtout en matière de reconversion des friches industrielles présentes sur le territoire et de convergence vers le 0 Artificialisation nette. « Nos friches industrielles représentent à la fois notre passé et autant de solutions pour bâtir l’avenir. Cette fois, nous avons fait le choix du développement des énergies renouvelables, une première sur ce territoire – et une urgence absolue compte-tenu du contexte actuel. L’énergie solaire nous offre un modèle de développement aussi bien local que durable. » explique Christophe Pilch, Président de la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin et Maire de Courrières.

Un financement participatif

Pour rappel, c’est le groupe Générale du Solaire qui a été retenu en 2018 pour mener à bien ce projet. Si une grande partie du budget est supporté par l’industriel, les partenaires publics et la population ont également eu la possibilité d’acheter des actions par le biais d’un financement participatif sur la plateforme Lendopolis d’octobre 2023 à février 2024. Dans une logique de proximité, la collecte était exclusivement réservée aux habitants du département du Pas-de-Calais et des départements limitrophes. Cette initiative a permis de récolter 1 271 000 d’euros de fonds.

Une centrale opérationnelle

La mise en service de la centrale solaire s’est déroulée le 23 avril 2024. Elle ne compte pas moins de 34 329 panneaux solaires de la marque LONGI et 68 onduleurs de la marque Huawei. Ces panneaux d’une puissance unitaire de 540 et 545 Wc sont montés sur des structures fixes. Une batterie de stockage d’énergie de 2,5 MWh a été mise en place. La centrale solaire de Leforest est constituée de 2 tranches de 9 MWc chacune. L’une est une centrale photovoltaïque classique, l’autre est « hybridée » avec l’installation d’une batterie de 2,5 MWh. Cette solution de stockage permet de stocker temporairement l’énergie produite et également de soutenir le Réseau de Transport d’Électricité (RTE) dans l’équilibrage permanent du réseau français entre production et consommation.

Encadré

Le projet en chiffres

31,9 hectares pour une puissance de 18,606 MWc

34 329 panneaux photovoltaïques

18 329 MWh par an devraient être produits ; soit l’équivalent de la consommation électrique de 6 110 foyers (hors chauffage)

1 173 tonnes de CO2 par an vont être évités