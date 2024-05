Hugues de Cibon rejoint le groupe CVE et prend la direction dâ€™un nouveau pÃ´le Â« Public et Territoires Â»

CVE, un des principaux producteurs indépendants français d’énergies renouvelables, annonce la nomination de Hugues de Cibon en qualité de Directeur du pôle « Public et Territoires ». A la tête de cette entité tout juste créée, il aura notamment pour mission de déployer la vision décentralisée et renouvelable de la transition énergétique portée par CVE. Ce qui passe par le développement de projets solaires, hydrogènes et biogaz, implantés au cœur des territoires, et par une participation renforcée aux réflexions et élaborations des politiques publiques en la matière.

Hugues de Cibon, 55 ans, va mettre à profit ses 30 années d’expérience dans l’attractivité et le développement de territoires au service d’un nouveau challenge, la transition énergétique, dans un contexte d’accélération impérative des énergies renouvelables en France. Pierre de Froidefond, co-président de CVE : « nous nous réjouissons de l’arrivée de Hugues, qui rejoint le Comité exécutif Groupe de CVE. Au-delà de son expertise en matière de développement économique territorial, ses expériences opérationnelles auprès de différentes collectivités et structures privées sont des atouts précieux. En effet 40% des centrales de notre parc solaire et biogaz possèdent un ancrage territorial fort, à travers un foncier public, un investissement citoyen ou une gouvernance locale partagée. Mettre en place les conditions d’une collaboration fructueuse et alignée avec les collectivités publiques est au cœur de nos pratiques depuis la création de CVE. Avec la création du pôle Public et territoires et l’arrivée d’Hugues, CVE continue à améliorer l’accompagnement des territoires dans leur décarbonation ».

Diplômé de l’EM Strasbourg Business School, Hugues de Cibon a consacré une part significative de son parcours professionnel à la mise en œuvre de projets de territoires mais également à l’accompagnement d’entreprises dans leurs projets tertiaires ou industriels. Il compte notamment plusieurs expériences en développement économique : comme responsable prospection TIC à Ouest Atlantique (1999-2002), directeur marketing de la Mission de développement économique régionale de Provence-Alpes-Côte d’Azur (2002-2005) ou encore directeur stratégie de l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée (2005-2009). Il rejoint ensuite l’équipe de MP2013 Capitale européenne de la culture comme directeur mécénat et tourisme avant d’être recruté par OCO Global, cabinet international de conseil en attractivité des territoires (2014-2015). Il intègre le monde des collectivités territoriales en 2015 au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, en tant que DGA « Stratégie et Développement » puis Directeur Général des Services (2015-2019) et enfin à la Métropole Aix-Marseille Provence, principalement sur des sujets de développement. « En m’appuyant sur l’ensemble des talents de CVE et l’expertise déjà existante pour accompagner les acteurs publics et les territoires dans le développement de projets d’énergie renouvelable, mon objectif est de réaliser pleinement le potentiel de croissance de CVE tout en permettant aux territoires d’accélérer le développement de solutions énergétiques en phase avec les enjeux de transition. L’obligation de mise en place de zones d’accélération des énergies renouvelables (ZAENR) visant à accueillir de nouveaux projets partout en France soutiendra cette dynamique » précise Hugues de Cibon.