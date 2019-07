Lampadaires FONROCHE ECLAIRAGE : la solution solaire pour lâ€™Ã©clairage public des collectivitÃ©s

L’éclairage public représente 41% des dépenses énergétiques des collectivités, qui sont en parallèle confrontées à une baisse des dotations de l’Etat, à l’obligation de faire des économies et à une hausse du prix de l’électricité. Face à ces contraintes et afin de s’inscrire dans une stratégie tournée vers l’éco-responsabilité, de plus en plus de communes envisagent de passer à l’éclairage solaire. Un constat mis en lumière par FONROCHE ECLAIRAGE, société française spécialisée dans la fabrication de lampadaires solaires pour tous les environnements en France et à l’étranger.

L’entreprise FONROCHE ECLAIRAGE a vu le nombre de ses commandes dépasser les 72 000 unités en cumulé sur plus de 800 projets d’éclairage public à travers le monde sur la seule année 2018. Parmi ces installations : l’échangeur autoroutier de Calais dans les Hauts-de-France, le parking d’un des plus grands hypermarchés de France à côté de Toulouse, le deuxième plus grand Viaduc d’Amérique du Sud, long de 5 kilomètres, en Colombie, ainsi que 20 kilomètres de routes en plein désert du Koweït et plus de la moitié du Sénégal.

FONROCHE ECLAIRAGE : des lampadaires solaires pour tous les usages

L’adaptabilité et la flexibilité des lampadaires solaires FONROCHE ECLAIRAGE rendent l’énergie solaire accessible au plus grand nombre. Il est possible d’équiper toutes les structures pour tous les usages tels que les ronds-points (aires de covoiturage, gares routières, entrées et sorties de bourgs…), les parkings (entrepôts, raffineries, points de rassemblement, entrées d’entreprises, zones d’activités…), les routes (voies vertes, chemins piétonniers, parcs de jeux, éclairage en zone inondable, zones à risques…), ou encore les abribus (lotissements, zones commerciales, points isolés, zones d’ombres…). Pour optimiser l’utilisation des lampadaires solaires, il est cependant important que chaque emplacement fasse l’objet de paramétrages spécifiques prenant compte de l’ensoleillement réel du lieu.

Une solution 100% autonome

Les lampadaires solaires FONROCHE ECLAIRAGE fonctionnent à 100% grâce à l’énergie du soleil. C’est une source d’énergie renouvelable inépuisable, économique permettant de réduire les émissions de CO2 dans l’atmosphère et, ainsi, de préserver l’environnement. Fabriqués en acier galvanisé thermolaqué, les lampadaires FONROCHE ECLAIRAGE fonctionnent de la façon suivante : la journée, le module photovoltaïque capte l’énergie émise par les rayons du soleil. Les cellules de Silicium Monocristallins produisent de l’énergie qui sera ensuite stockée dans la batterie. A la tombée de la nuit, la batterie libère l’énergie stockée pour alimenter le luminaire LED. Durant tout le processus, l’intelligence de la batterie POWER 365 permet d’assurer la programmation choisie.

Alliant fiabilité et performance, les lampadaires FONROCHE ECLAIRAGE sont les seuls lampadaires solaires à garantir de fortes performances d’éclairement toute l’année. 100% solaires, ils ne nécessitent pas de raccordement réseau et sont assurés de fonctionner 10 ans sans aucune maintenance et sans coût de fonctionnement. Une solution durable pour faire baisser l’empreinte environnementale des villes.

Plus d’infos…