Eiffel Energy Transition : 500 Mâ‚¬, 1.000 projets de transition Ã©nergÃ©tique financÃ©s en deux ans

Depuis son lancement en 2017, le fonds Eiffel Energy Transition (*) a investi 500 M€1 pour financer plus de 1.000 projets de production d’énergie renouvelable et/ou d’efficacité énergétique, représentant l’équivalent de près d’1 GW de capacité de production en énergie renouvelable. Ce succès démontre l’engagement d’Eiffel Investment Group dans le domaine de la transition énergétique et le besoin de cette filière pour des financements innovants, indispensables à son plein essor.

ADN mixte d’industriel et de financier

Fabrice Dumonteil, Président directeur général d’Eiffel Investment Group, déclare : « Le succès d’Eiffel Energy Transition illustre la pertinence de notre positionnement en tant que partenaire créatif et innovant pour les acteurs de la transition énergétique en Europe. Notre ADN mixte d’industriel et de financier nous permet d’offrir un accompagnement différent de celui d’un investisseur financier standard, et d’adapter nos solutions pour permettre aux porteurs de projets d’intensifier leurs investissements dans un contexte d’accélération de la transition énergétique à l’échelle européenne et mondiale. Eiffel Investment Group est heureux d’atteindre de tels objectifs, qui rejoignent pleinement sa thèse d’investissement d’impact en faveur d’une économie plus verte. »

Un investissement d’impact au plus proche des besoins des développeurs 500 M€ ont été investis par le fonds Eiffel Energy Transition depuis sa création en avril 2017. Ces investissements ont été réalisés pour les deux tiers auprès de développeurs français, sur plus de 1 000 projets localisés en France ou dans le reste de l’Europe, et sur toutes les formes d’énergies vertes (solaire, éolien, biomasse, biogaz, hydroélectricité, cogénération…) et d’efficacité énergétique (CPE, CEE, stockage, relamping…). Ces chiffres dépassent les attentes initiales. Ils témoignent de l’utilité et de l’impact des solutions de financement portées par le fonds Eiffel Energy Transition. Le fonds permet aux développeurs de débuter leurs projets sans attendre la finalisation de leur financement long terme [et, le cas échéant, de la négociation des contrats de vente d’électricité (« PPAs »)].

40 projets financés chaque mois

En finançant plus de 40 projets par mois Eiffel Investment Group prouve la capacité d’exécution de son équipe spécialisée, forte de son expertise sectorielle, technique, financière et juridique. Depuis son démarrage, le Fonds a financé l’équivalent de près d’1 GW de capacité de production en énergie renouvelable, soit l’alimentation en électricité de près de 650.000 foyers. En finançant ces projets, Eiffel Investment Group contribue à réduire les émissions de CO2 de 600 kT par an et permet indirectement la création de près de 400 emplois permanents et 2.000 emplois temporaires (pendant la phase de construction des projets financés). Ce sont autant d’indicateurs forts permettant de mesurer l’impact très concret d’Eiffel Energy Transition sur l’économie réelle.

Lancé en avril 2017, le fonds a rapidement suscité un très fort intérêt d’investisseurs publics et privés. La Banque Européenne d’Investissement, au travers du Plan Juncker, en a été le premier investisseur. Le Fonds a également bénéficié du soutien de l’ADEME au titre du Plan d’Investissement d’Avenir. Une dizaine de grands investisseurs institutionnels français et européens (dont notamment les Assurances du Crédit Mutuel, AVIVA France et MAIF) ont investi dans le Fonds, témoignant ainsi de leur volonté d’accélérer la transition énergétique.

(*) Eiffel Energy Transition est un fonds réservé à une clientèle professionnelle.

