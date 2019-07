Cap Vert Energie lance une campagne de financement participatif pour sa centrale solaire de Quincieux (69)

Les énergies renouvelables ont de beaux jours devant elles, et notamment l’énergie solaire, qui aujourd’hui ne représente que 2% de l’électricité totale que nous consommons. A Quincieux, dans une commune rurale de la métropole de Lyon, Cap Vert Energie, producteur d’énergies renouvelables indépendant, propose aux habitants de la région d’investir dans une centrale photovoltaïque en toiture à travers la plateforme de financement participatif Tudigo Energie. L’occasion de mobiliser les habitants d’une région pour soutenir le développement du territoire et miser sur des énergies vertes.

Une centrale photovoltaïque pour une énergie propre achetée à 100% par EDF

Sur un terrain récemment acquis à Quincieux par Cap Vert Energie, le projet consiste à installer 15 049 panneaux photovoltaïques sur la toiture de 13 ombrières de parking pour une puissance totale de 6,6 MWc 2 . Ces ombrières feront ainsi double emploi : apporter de la fraîcheur aux véhicules qui y seront abrités et servir de support à la centrale photovoltaïque de 6,8 hectares. Une fois en exploitation – courant dernier trimestre 2019 –, la production annuelle sera de 3 955 mégawattheures (MWh) d’électricité verte. C’est l’équivalent du double de la consommation de la population de Quincieux (6 700 habitants). Le Directeur Fusions-Acquisitions du groupe CVE, Frédéric Fortin, explique : « L’acquisition du projet de centrale photovoltaïque de Quincieux démontre la capacité de Cap Vert Energie à poursuivre sa stratégie de développement dans un environnement de plus en plus compétitif et exigeant. »

Une opportunité d’investissement local attractive

La plateforme de financement participatif Tudigo a vocation à aider les TPE/PME à financer leurs projets avec un fort impact positif sur le territoire (emplois, services, usage, etc.) auprès des habitants de la région concernée. Au travers de sa plateforme dédiée aux énergies vertes, Tudigo Energie, une dizaine de projets a déjà été financée par les locaux. Dans le cadre de la construction et de l’exploitation de cette centrale photovoltaïque, ce sont les habitants du

Rhône (69) et des départements limitrophes : Ain (01), Isère (38), Loire (42) et Saône-et-Loire (71) qui sont sollicités, avec un ticket d’entrée minimum de 200€ et un rendement de 6% brut capitalisé sur 5 ans.

« C’est une opportunité de placement très attractive que nous proposons ici aux habitants de la région. Parmi les levées de fonds déjà présentées sur Tudigo Energie, ce placement offre un des taux d’intérêt les plus élevés : 6% brut capitalisé sur 5 ans ! C’est-à-dire un rendement moyen annualisé de 6,76% brut avec versement des intérêts et du capital au terme des 5 ans du prêt. », explique Stéphane Vromman, cofondateur de Tudigo. « Plus concrètement, si un investisseur place 1 000€ d’obligations (convertible en actions), il pourra percevoir 338,23€ brut, soit 236,76€ d’intérêt net d’impôt au terme des 5 ans. »

Levée de fonds de 400 000€ auprès des particuliers

Le taux d’intérêt annuel capitalisé, proposé ici par Cap Vert Energie, est plus avantageux que le taux d’intérêt annuel non capitalisé : on calcule le taux d’intérêt de 6% sur les intérêts déjà acquis. Pour 1 000€ investis, le particulier touchera 60€ d’intérêts la 1 ère année, puis 63,60€ la 2ème, puis 67,42€ la 3ème et ainsi de suite. « En comparaison à d’autres placements traditionnels (livret A, assurance vie, etc.), le gain est supérieur à durée et montant équivalents. », constate Stéphane Vromman.

Le projet nécessite un plan de financement total de 9,5 millions d’euros mais l’objectif de cette levée de fonds auprès des particuliers s’élève à 400 000 €. En faisant appel aux habitants de la région de Quincieux pour financer ce projet d’énergie solaire, Cap Vert Energie et Tudigo Energie cherchent à mobiliser les citoyens pour qu’ils s’associent pleinement à un projet local et participent activement à la transition énergétique de leur territoire tout en bénéficiant d’un taux d’intérêt attractif.

Plus d’infos…