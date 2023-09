Lâ€™ambitieux plan de dÃ©ploiement dâ€™Ã©nergie solaire de la fonciÃ¨re CTP

CTP, promoteur, propriétaire et gestionnaire d’actifs industriels et logistiques d’envergure européenne, a obtenu un financement de 200 millions d’euros auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour le déploiement de son programme d’installations de panneaux solaires dans son portefeuille de parcs d’activités européens. Avec CTP, le solaire opère un changement d’échelle !

Le prêt non garanti consenti par la BEI à CTP d’une durée de 10 ans contribuera à accélérer la transition énergétique, à renforcer la sécurité de l’approvisionnement électrique et à stimuler l’action climatique et la cohésion sociale et économique. Il s’inscrit dans le cadre de la contribution spécifique de la BEI à REPowerEU, le plan visant à mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles. Il a été proposé à des conditions attractives.

Un retour sur investissement de 15 % par an sur ses investissements solaires

CTP dispose d’un portefeuille de 10,9 millions de m² de surface locative brute dans les Pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO), avec un accent croissant sur l’Europe occidentale, sur des marchés comme l’Allemagne, l’Autriche et les Pays-Bas, vise une croissance rapide de la production d’énergie renouvelable dans l’ensemble de son portefeuille. Le groupe a créé sa propre société d’énergie pour superviser un programme ambitieux d’installations solaires photovoltaïques. Depuis 2020, CTP veille à ce que tous ses bâtiments industriels et logistiques soient « prêts pour l’énergie solaire ». Le développeur et opérateur vise un retour sur investissement de 15 % par an sur ses investissements solaires et a terminé l’année 2022 avec 38 MWc de capacité photovoltaïque installée sur les toits. Il est en passe d’ajouter 100 MWc supplémentaires en 2023. Le financement de la BEI soutiendra l’objectif à moyen terme du CTP d’atteindre 400 MWc d’ici 2026. Là où l’énergie renouvelable sur site n’est actuellement pas disponible, CTP s’associe à des fournisseurs d’énergie pour fournir à ses clients une énergie 100 % renouvelable.

Un réseau énergétique plus résilient et plus sécurisé

« CTP est depuis longtemps un pionnier dans le développement d’espaces industriels et logistiques durables et nous appliquons désormais la même vision et la même ambition à long terme aux énergies renouvelables. Le financement de la Banque européenne d’investissement accélérera nos plans visant à maximiser le potentiel solaire de notre portefeuille et nous aidera à atteindre notre objectif à moyen terme d’installer 400 MWc d’ici 2026. Il nous aidera également à réaliser notre vision à long terme de faire de nos parcs des parcs à énergie positive, ce qui signifie qu’ils peuvent produire et partager des excédents d’énergie renouvelable, bénéficiant non seulement à nos clients et aux communautés locales où nous opérons, mais aussi à la planète » confie Peter Ceresnik, directeur de l’exploitation de CTP.

CTP prévoit ainsi de presque doubler son portefeuille pour atteindre 20 millions de m² d’ici la fin de la décennie et, à plus long terme, CTP prévoit de créer des parcs industriels totalement indépendants du point de vue énergétique, où toute l’énergie utilisée sur site est créée dans le parc et l’énergie excédentaire est fournie au réseau électrique local pour soutenir les communautés voisines. Cela réduira les coûts totaux d’occupation pour les clients de CTP et contribuera à créer un réseau énergétique plus résilient et plus sécurisé, tout en réduisant également l’empreinte carbone de CTP et de ses clients.

Faire baisser les prix de l’électricité pour le bénéfice de tous

Et Richard Wilkinson, directeur financier du groupe CTP, de poursuivre : « Le soutien de la Banque européenne d’investissement témoigne de la solide stratégie commerciale que nous avons mise en place pour réaliser l’installation à grande échelle d’énergie solaire photovoltaïque dans l’ensemble de notre portefeuille, et nous permet d’obtenir un financement à long terme non garanti à des conditions attractives. Le financement durable est la voie à suivre, et nous sommes fiers d’ajouter la Banque européenne d’investissement comme nouveau partenaire financier dans cette démarche ». Le financement de la BEI intervient après que CTP a publié son premier rapport sur le développement durable, qui expose de manière transparente comment CTP progresse par rapport à ses engagements ESG et comment ils sont alignés sur les exigences de la taxonomie de l’UE. Le rapport est conforme aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI), aux recommandations de l’EPRA en matière de bonnes pratiques en matière de développement durable et aux recommandations de la Task Force on Climate- Related Financial Disclosures (TCFD). « Il existe un énorme potentiel inexploité en matière d’énergies renouvelables en Europe centrale et orientale », a précisé Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI. « Avec des prêts comme celui accordé au CTP, nous aidons les pays de la région à s’éloigner des combustibles fossiles, à réduire leur dépendance aux importations d’énergie et, à terme, à faire baisser les prix de l’électricité pour le bénéfice de tous – une transition qui a du sens sur le plan économique ET social. »

Encadré

CTP, un parangon environnemental et social

CTP est depuis longtemps un pionnier dans le développement de bâtiments I&L durables et économes en énergie. En 2013, il a été le premier à développer un bâtiment BREEAM « exceptionnel » en dehors du Royaume-Uni et le premier développeur industriel et logistique européen à entreprendre la certification BREEAM de l’ensemble de son portefeuille, comprenant plus de 200 bâtiments. Depuis 2021, tous les bâtiments du CTP sont construits selon les normes BREEAM élevées – « Very Good » ou mieux, garantissant ainsi leur efficacité énergétique. La stratégie ESG de l’entreprise se concentre sur quatre domaines d’activité clés : s’efforcer d’être positif pour le climat ; intégrer ses parcs d’activités dans les communautés locales ; stimuler l’impact social et le bien-être ; et mener nos affaires avec intégrité. CTP a obtenu une note ESG « à faible risque » par Sustainalytics, ce qui la place parmi les 1,5 % des entreprises les plus performantes au monde, soulignant l’engagement à long terme de l’entreprise à être une entreprise durable. CTP fait également partie de l’indice AEX ESG, qui comprend les 25 sociétés des indices AEX et AMX qui affichent les performances ESG les plus élevées.