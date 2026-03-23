Ã‰nergies renouvelables et sÃ©curitÃ© nationale : le vent et le soleil n’ont pas besoin de traverser le dÃ©troit d’Ormuz

Par Paul Robin Krugman. NÃ© le 28 fÃ©vrier 1953 Ã Albany dans l’Ã‰tat de New York, Paul Krugman est un Ã©conomiste amÃ©ricain. Il a obtenu le prix dit Nobel d’Ã©conomie en 2008 pour avoir montrÃ© Â« les effets des Ã©conomies d’Ã©chelle sur les modÃ¨les du commerce international et la localisation de l’activitÃ© Ã©conomique Â»

L’attaque de Donald Trump contre l’Iran aura de nombreuses consÃ©quences imprÃ©vues et inattendues. L’une d’elles, Ã laquelle je n’avais mÃªme pas pensÃ©, mais qui est dÃ©jÃ Ã©vidente en moins d’une semaine, est que Trump a donnÃ© un nouvel Ã©lan aux Ã©nergies renouvelables. L’argument gÃ©nÃ©ralement avancÃ© en faveur de l’Ã©nergie solaire et Ã©olienne est que le recours aux Ã©nergies renouvelables permet d’Ã©viter les dommages environnementaux causÃ©s par la combustion des Ã©nergies fossiles. Ces dommages environnementaux comprennent, entre autres, le changement climatique. De plus, la pollution atmosphÃ©rique engendre des coÃ»ts directs et immÃ©diats considÃ©rables en nuisant Ã notre santÃ© et en rÃ©duisant notre espÃ©rance de vie.

Mais nous savons dÃ©sormais qu’il existe une autre raison pour laquelle les nations rÃ©duisent leur dÃ©pendance aux Ã©nergies fossilesÂ : la sÃ©curitÃ©. Dans un monde dangereux, il est infiniment plus sÃ»r de compter sur le soleil et le vent que sur les Ã©nergies fossiles, qui doivent Ãªtre transportÃ©es sur de longues distances depuis des pays peu fiables, souvent exploiteurs et situÃ©s dans des rÃ©gions frÃ©quemment en proie Ã des conflits armÃ©s.

La situation actuelle au Moyen-Orient reprÃ©sente le pire scÃ©nario possible pour l’approvisionnement Ã©nergÃ©tique mondial. En temps normal, environ 20 % de la production mondiale de pÃ©trole transite par le dÃ©troit d’Ormuz. Ce passage est Ã©galement crucial pour l’acheminement du gaz naturel liquÃ©fiÃ© et des engrais. Or, il est dÃ©sormais de facto bloquÃ© et aucune alternative viable n’est envisageable.

Donald Trump a beau affirmer qu’il rouvrira le dÃ©troit, il est difficile d’imaginer comment il pourrait y parvenir sans un changement de rÃ©gime en Iran. Les pÃ©troliers sont des cibles extrÃªmement vulnÃ©rables, Ã une Ã©poque oÃ¹ les drones, les missiles antinavires et les mines sont devenus bon marchÃ©. De plus, le rÃ©gime iranien en possÃ¨de certainement encore des milliers en stock, prÃªts Ã intervenir en cas d’attaque de ce type.

Ironie du sort, l’armÃ©e amÃ©ricaine, qui utilise des missiles Patriot extrÃªmement coÃ»teux et disponibles en quantitÃ© limitÃ©e pour abattre les drones iraniens, serait en train de nÃ©gocier l’achat d’intercepteurs de drones bien moins chers et une formation Ã leur utilisation auprÃ¨s de l’Ukraine, qui possÃ¨de quatre ans d’expÃ©rience face Ã ce type de menaces. Cependant, le matÃ©riel et l’expertise ukrainiens mettront du temps Ã arriver. Dans l’intervalle, les experts du secteur pÃ©trolier prÃ©voient que la pÃ©nurie de pÃ©trole s’aggravera considÃ©rablement si le dÃ©troit n’est pas rouvert d’ici quelques jours.

Alors que nous sommes en pleine crise qui s’aggrave, nombreux sont ceux â€“ moi y compris â€“ qui s’Ã©tonnent que les prix du pÃ©trole n’aient pas davantage augmentÃ©, malgrÃ© une nouvelle hausse hier. J’imagine que les spÃ©culateurs anticipent encore une fin rapide de cette pÃ©riode de perturbation. Les raisons restent un mystÃ¨re. Quoi qu’il en soit, les consommateurs du monde entier en ressentent dÃ©jÃ les effets. Si la faible augmentation des prix du pÃ©trole brut est surprenante, la rapiditÃ© avec laquelle les prix de l’essence Ã la pompe ont explosÃ© l’est tout autant.

L’Europe est particuliÃ¨rement vulnÃ©rable. Bien qu’elle devance largement les Ã‰tats-Unis en matiÃ¨re de capacitÃ©s d’Ã©nergies renouvelables, elle reste fortement dÃ©pendante du GNL importÃ© pour couvrir une grande partie de ses besoins en chauffage et en production d’Ã©lectricitÃ©. MÃªme si elle n’importe qu’une petite fraction de ce GNL du Golfe persique (les Ã‰tats-Unis Ã©tant son principal fournisseur), la guerre porte un coup dur aux Ã©conomies europÃ©ennesÂ : les pays asiatiques, cherchant Ã remplacer leurs importations de GNL en provenance du Moyen-Orient, font grimper les prix Ã l’Ã©chelle mondiale.

Or, Trump dÃ©teste les Ã©nergies renouvelables, et en particulier l’Ã©nergie Ã©olienne. Il a tentÃ© de saboter des investissements de plusieurs centaines de millions de dollars dans les Ã©oliennes offshore et a cherchÃ© Ã bloquer Ã©galement les projets terrestres, mÃªme si, dans certains cas, les tribunaux l’en ont empÃªchÃ©. Il a aussi fait pression sur d’autres pays pour qu’ils reviennent aux Ã©nergies fossiles. Mardi dernier, il sâ€™en est pris violemment au Royaume-Uni, qualifiant les Britanniques de Â« trÃ¨s peu coopÃ©ratifs Â» et les accusant d’avoir Â« des Ã©oliennes partout qui ruinent le pays Â». Pourtant, la situation de la Grande-Bretagne serait bien pire actuellement si l’Ã©nergie Ã©olienne ne fournissait pas environ 30% de son Ã©lectricitÃ©.

En rÃ©alitÃ©, les Britanniques et les autres EuropÃ©ens doivent souhaiter tirer une part encore plus importante de leur Ã©nergie des Ã©nergies renouvelables plutÃ´t que du gaz naturel, se libÃ©rant ainsi des chaÃ®nes des illusions de Trump et de la guerre au Moyen-Orient. Dans une tribune publiÃ©e par le Financial Times, Alan Beattie, journaliste spÃ©cialisÃ© dans le commerce, replace la politique Ã©nergÃ©tique dans le contexte des rivalitÃ©s gÃ©opolitiques. Il Ã©critÂ : Â«Â Les offres des superpuissances Ã©conomiques concurrentes sont dÃ©sormais les suivantes. Les Ã‰tats-Unis vous imposent des accords commerciaux qui vous condamnent Ã brÃ»ler des Ã©nergies fossiles, dont le prix est soumis Ã un aventurisme amÃ©ricain aux consÃ©quences dÃ©sastreuses. La Chine, quant Ã elle, vous propose des vÃ©hicules Ã©lectriques bon marchÃ© et fiables, ainsi que des technologies vertes pour produire des Ã©nergies renouvelables.Â Â»

C’est peut-Ãªtre un peu exagÃ©rÃ©, mais il n’a pas tort. J’ajouterais que le problÃ¨me des exigences amÃ©ricaines qui poussent les nations Ã brÃ»ler, absolument brÃ»ler, ne se rÃ©sume pas Ã l’aventurisme amÃ©ricain. C’est aussi le fait que dÃ©pendre des Ã‰tats-Unis pour le GNL, ce Ã quoi reviendrait la politique de Trump, est en soi dangereux. ÃŠtes-vous sÃ»r que Trump, ou un futur prÃ©sident du mÃªme acabit, ne coupera pas l’approvisionnement Ã©nergÃ©tique des pays qui l’agacentÂ ? Je n’en suis pas certain.

La guerre menÃ©e par les Ã‰tats-Unis contre l’Iran incite donc fortement les nations du monde entier Ã rechercher l’indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique. Et pour celles qui ne disposent pas d’importantes rÃ©serves de combustibles fossiles, cela signifie miser sur l’Ã©olien et le solaire (et, bien sÃ»r, le nuclÃ©aire).Â Donald Trump, hÃ©ros des Ã©nergies renouvelables ? Qui l’eÃ»t cru ?