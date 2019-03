JPee et la Banque des Territoires mettent en service la 2Ã¨me plus grande centrale PV de Bourgogne-Franche-ComtÃ©

JPee et la Banque des Territoires mettent en service la centrale solaire de Saint-Eusèbe. Située dans le département de Saône-et-Loire, elle devient la 2ème plus grande centrale solaire de la région Bourgogne-Franche-Comté. Une énergie renouvelable totalement compétitive !

La centrale de Saint-Eusèbe injectera environ 12,4 GWh d’électricité par an sur le réseau ; soit l’équivalent de la consommation électrique de 4 000 foyers. L’électricité produite par la centrale de Saint-Eusèbe sera rémunérée à hauteur de 6,2 €/kWh pendant les 20 prochaines années. Les collectivités locales bénéficieront également de retombées financières pérennes grâce au projet. La centrale de Saint-Eusèbe génère ainsi un revenu financier à hauteur de 75 000 euros/an (50% pour la communauté de commune et 50% pour le département) sur toute la durée d’exploitation.

Ce projet a été mené par le producteur indépendant français d’énergies renouvelables JP Energie Environnement (JPee) et bénéficie de l’investissement de la Banque des Territoires, entrée au capital de la centrale à hauteur de 49%. L’exploitation est désormais entre les mains de JPee Maintenance, filiale de JPee, pour une durée minimum de 30 ans. Alain Ballot, Maire de Saint-Eusèbe qui a soutenu ce projet depuis le début, déclare : « je me réjouis de la mise en service de cette installation pour faire de l’énergie propre. 4000 foyers seront ainsi alimentés en électricité. Les panneaux s’intègrent bien dans le paysage et ne bouleversent aucunement la biodiversité de la nature environnante. J’encourage mes confrères à se tourner vers ces solutions durables ».

Pour la Banque des Territoires, la lutte contre les inégalités sociales et territoriales passe notamment par son action en faveur du climat. Elle développe des solutions financières pour des territoires plus durables et attractifs. Antoine Bréhard, directeur régional Bourgogne-Franche-Comté de la Banque des

Territoires, précise : « L’objectif est de soutenir de manière pérenne le développement local des énergies renouvelables. Cet investissement à Saint-Eusèbe illustre concrètement notre engagement en faveur de l’accompagnement et du développement durable de tous les territoires ».

Chiffres clés de la centrale solaire:

• Surface : 13 hectares

• Puissance installée : 10 MW

• Consommation annuelle en électricité : plus de 4000 foyers hors chauffage

• Montant de l’investissement (hors frais financiers) : 8,0 M€

