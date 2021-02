Lâ€™Agence Internationale de lâ€™Energie (AIE) publie un nouveau rapport sur la notation climatique des modules PV

La Tâche en charge de la performance, de l’exploitation et de la fiabilité des systèmes photovoltaïques (Tâche 13) de l’AIE PVPS a récemment publié un nouveau rapport détaillé. Un travail exhaustif riche d’enseignement !

La cote énergétique photovoltaïque (PV) est liée à la performance de rendement énergétique d’un module PV. Contrairement à la puissance nominale, qui n’est liée qu’aux performances en un seul point de fonctionnement à 25 ° C, 1000 W / m² et spectre AM1.5 à savoir les Conditions de Test Standard (STC), la classe énergétique prend en compte quatre caractéristiques principales du module PV qui affectent la quantité d’énergie produite :

a) comportement à faible irradiation

b) comportement en température

c) réponse spectrale

d) réponse angulaire.

Ces caractéristiques sont également fonction du climat et des conditions de localisation. Elles varient dans le temps et diffèrent largement de la STC. Pour l’industrie photovoltaïque et ses acteurs du marché, des informations précises sur la quantité d’énergie que les modules et les systèmes PV peuvent générer sont cruciales, et encore plus pertinentes que la puissance nominale. Ces derniers temps, l’industrie photovoltaïque passe de la réflexion sur la puissance (watt-crête) à la réflexion sur l’énergie (kWh), en accordant une plus grande importance à la cote énergétique.

Dans son ensemble, ce rapport est un recueil de l’état actuel de l’évaluation énergétique, allant des données d’entrée sur les technologies (qu’elles soient mesurées en laboratoire ou à l’extérieur) et sur le climat, à la description et à l’évaluation des méthodes existantes (CEI 61853 et d’autres instituts de recherche solaire). Il ouvre également la discussion sur l’application de ces méthodes aux nouvelles technologies telles que les modules bifaciaux, le BIPV et le PV coloré, les concours sur les incertitudes des méthodes et l’évaluation au niveau du système. Pour une évaluation au plus près des performances des modules en situation réelle !

