Report dâ€™Intersolar Europe dÃ©sormais fixÃ© du 21 au 23 juillet 2021 pour cause de Covid-19

Le Smarter E Europe avec ses quatre expositions Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe est retardé de six semaines et aura désormais lieu au second semestre 2021 en raison de la pandémie de la Covid-19. Le Smarter E Europe se déroulera du 21 au 23 juillet 2021 à Munich. Le Smarter E Europe s’est imposé comme la plus grande plate-forme d’Europe pour l’industrie énergétique et le point de rencontre le plus important du nouveau monde énergétique.

En étroite coordination avec les exposants et les partenaires, les organisateurs de l’événement Solar Promotion GmbH et Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG ont décidé de reporter le Smarter E Europe de six semaines au 21-23 juillet 2021. La décision a été prise en étroite coordination avec les exposants inscrits et lMesse München. «Nous avons demandé à nos exposants et partenaires ce qu’ils pensaient d’un éventuel report et nous tenons à les remercier pour leur réponse sans équivoque et leurs discussions constructives», déclare Markus Elsässer, PDG de Solar Promotion GmbH. “Les résultats ont révélé qu’une nette majorité des exposants était en faveur du report de l’événement au 21-23 juillet 2021. Six semaines peuvent faire une grande différence dans la situation actuelle.”

L’événement a été décalé au début du second semestre 2021. La décision de l’organisateur se fonde sur un certain nombre d’avantages potentiels. Ils s’attendent à ce que d’ici là, davantage de progrès aient été réalisés en termes de vaccinations, que les restrictions de voyage soient levées, y compris par les entreprises, et que l’été aura contribué à endiguer davantage la pandémie. «Plus de 75% de la surface d’exposition disponible a déjà été réservée et nous pensons que nous serons en mesure d’organiser avec succès le Smarter E Europe 2021 à la fin du mois de juillet et de façonner l’avenir de notre approvisionnement énergétique avec encore plus d’énergie renouvelable que jamais auparavant », déclare Daniel Strowitzki, PDG de FWTM GmbH & Co. KG.