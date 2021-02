Urbasolar : nÂ°1 de l’Appel d’Offres Grands BÃ¢timents !

Avec une part de marché de 38% sur la famille, soit 33.8 MW, le groupe Urbasolar confirme une nouvelle fois sa performance aux appels d’offre de la CRE. Urbasolar vient de remporter 11 nouveaux projets, situés dans toutes les régions de France Métropolitaine. Ils concernent des serres agricoles, des bâtiments logistiques et industriels.

Un expert des grands bâtiments photovoltaïques

Ces résultats démontrent ainsi la pluridisciplinarité du groupe en matière de bâtiments photovoltaïques et témoignent de l’excellence des dossiers proposés aux appels d’offre de la CRE. Avec plus de 5 millions de m² de toitures couvertes sur tout type de bâtiment, Urbasolar a développé une expertise lui permettant de répondre aux spécificités de chaque projet et de proposer la solution photovoltaïque adaptée aux exigences du site. Les ouvrages proposés bénéficient des dernières innovations technologiques initiées par le groupe, qu’il s’agisse d’un bâtiment ICPE, ERP, ou bien encore d’une serre agricole.

Un leader historique

Depuis la création des appels d’offre en 2012, Urbasolar a remporté plus de 900 MW et se classe en première position du segments Grands Bâtiments, ainsi que sur celui des Ombrières de Parking. La quasi-totalité des projets a fait l’objet d’une construction et ces réalisations produisent désormais une électricité décarbonée.