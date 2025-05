Lafitte-Vigordane (31) : Inauguration du parc solaire de Milhat qui nâ€™a jamais failli voir le jour

Mercredi 14 mai dernier, s’est tenu à Lafitte-Vigordane l’inauguration du parc solaire de Milhat. L’événement, qui venait concrétiser un projet entamé en 2018, s’est tenu en présence de Madame la Maire, Karine Brun et des équipes de Q ENERGY et de Velto Renewables.

Le parc solaire de Milhat a été développé sur une ancienne carrière remise en état agricole en 2015. La nouvelle activité solaire du site a été conçue de manière à soutenir l’activité de pâturage qui avait été développée depuis sur les 9 hectares d’implantation. Composée de plus de 15800 panneaux, cette installation de 9,2 MWc acquise à 50% par le producteur indépendant d’énergie renouvelable Velto Renewables au mois de mars, permettra d’alimenter chaque année 5800 personnes en énergie verte. Elle évitera ainsi l’émission annuelle de 3146 tonnes de CO2.

Un projet pensé avec le territoire pour soutenir une activité agricole

Milhat est un projet localisé sur une ancienne carrière remise en état agricole en 2015, date à laquelle le site est devenu une prairie pâturée par des ovins. En 2018, Q ENERGY a identifié le site comme intéressant pour le développement d’un parc solaire et a lancé les premières discussions avec la commune et le propriétaire-exploitant. La poursuite de l’activité d’élevage a été garantie et contractualisée dans le cadre d’une convention de pâturage et un objectif d’augmentation de la taille du cheptel a moyen-terme a été défini avec l’éleveur.

« Au-delà de l’ombre procurée par les panneaux influant sur le bien-être animal et la pousse des végétaux, le site bénéficiera d’un semis de prairie tous les 5 ans afin de conserver des qualités nutritives optimales pour les ovins. La zone d’implantation profitera également d’un suivi agricole réalisé par un expert indépendant pendant les premières années suivant la mise en service. » explique Véronique Sauzay, Responsable Régionale Solaire Q ENERGY. Pour Velto Renewables, le projet de Milhat représente bien plus qu’un simple actif d’énergie propre : c’est un modèle d’utilisation durable des sols, pensé pour générer des retombées économiques et sociales durables à l’échelle locale

Un projet de résilience

Le développement et la construction du parc de Milhat se sont étalés sur une période de 7 ans, une durée assez longue pour une centrale photovoltaïque. Si le projet, bien accepté, n’a pas connu d’opposition locale, celui-ci a dû affronter les chocs causés par les crises du Covid et de la guerre en Ukraine. Lauréat d’un appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) en 2022 avec un tarif historiquement bas, le développement du projet a souffert de la hausse parallèle des coûts des matières premières liée aux bouleversements des chaînes d’approvisionnement engendrés par ces événements internationaux. « Ce parc doit sa concrétisation à la mobilisation sans faille du territoire et de ses élus en faveur des énergies renouvelables couplée à la qualité du travail de nos équipes qui a permis d’obtenir un nouveau tarif sur l’appel d’offre de la CRE de mars 2024. » déclare Véronique Sauzay, Responsable Régionale Solaire Q ENERGY.

L’administration avait en effet permis à certains projets ayant obtenu leur tarif pendant cette période de crises à candidater sur un nouvel appel d’offre afin de ne pas condamner des projets renouvelables pertinents en raison de conditions externes inattendues.