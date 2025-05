A Intersolar Munich, TCLSunPower Global a dÃ©voilÃ© Ã  la planÃ¨te solaire sa toute nouvelle gamme de produits

TCL SunPower Global vient de lancer sa nouvelle gamme de produits à l’avant-garde de la technologie, à l’occasion du salon Intersolar Europe 2025. Cette annonce marque l’aboutissement de la fusion entre deux marques de référence dans l’électronique grand public et l’énergie solaire, respectivement TCL et SunPower, unissant leurs ressources et leur expertise technologique pour répondre aux besoins variés des clients du monde entier. Ambitions d’un géant industriel expert du solaire !

« Cette nouvelle vision d’entreprise et notre offre novatrice incarnent une alliance stratégique unique, réunissant l’expertise de TCL en matière de production et de d’approvisionnement et l’innovation technologique de SunPower dans le domaine des solutions d’énergie. Grâce à ce partenariat, nous sommes en mesure de proposer des technologies supérieures, à plus grande échelle, réduisant ainsi les coûts. Notre ambition est claire : rendre les solutions solaires de pointe de TCL SunPower accessibles à un plus grand nombre de clients ». Steven Zhang, Directeur général de TCL SunPower Global annonce la couleur. TCL ne s’est pas lancé dans la solaire pour faire de la figuration.

« Nous sommes le fabricant des installateurs qui veulent se différencier »

Lors du salon Intersolar Europe 2025, TCL SunPower Global a présenté une gamme entièrement repensée, offrant des solutions complètes à chaque segment de marché. Des toitures résidentielles aux bâtiments commerciaux, en passant par les installations à grande échelle, les solutions modulables de TCL SunPower Global répondent à des besoins énergétiques et des budgets variés. « Notre nouvelle gamme a été conçue pour répondre à une grande diversité de besoins clients : qu’il s’agisse de maximiser la densité énergétique pour un rendement accru, de proposer des solutions adaptées pour les marchés sensibles aux coûts, offrir une esthétique soignée qui donne de la valeur aux habitations, ou encore garantir une fiabilité à long terme grâce à la plus longue garantie du secteur solaire » précise Vincent Maurice, Vice-président des ventes chez TCL SunPower Global. Les partenaires de TCL SunPowr Global accompagnent de près les propriétaires de maisons, d’entreprises et de centrales solaires pour leur proposer les systèmes les plus performants, parfaitement adapté à leurs besoins spécifiques. Grâce à un portefeuille complet de panneaux solaires et de solutions de stockage, chacun peut trouver la solution idéale provenant des marques de confiance SunPower et TCL et de 40 ans d’expérience dans l’énergie photovoltaïque. « Nous sommes le fabricant des installateurs qui veulent se différencier » ajoute Vincent Maurice.

Nouvelles solutions de stockage d’énergie domestique SunPower

En tête d’affiche, la nouvelle solution de stockage d’énergie domestique SunPower : un système de batterie extensible de 5 kWh avec un onduleur hybride de 8 à 13 kW et un contrôleur d’énergie. Ce système haute performance fonctionne à des températures allant jusqu’à -20 °C et peut être configuré pour divers cas d’usage de gestion de l’énergie domestique, ainsi que pour bénéficier de services tiers comme l’optimisation du stockage en fonction des variations des tarifs horaires ou pour commercialiser son énergie au meilleur prix (energy trading). Cette solution pourra être couplée à d’autres appareils TCL, tels que les pompes à chaleur, et gérée via l’application SunPower pour une expérience de gestion de l’énergie fluide et efficace.

Panneaux solaires SunPower M Class

La nouvelle gamme SunPower M Class représente la toute dernière évolution en matière de technologie solaire à contact arrière — une technologie que SunPower a perfectionnée depuis plus de vingt ans. Avec une densité énergétique inégalée, les panneaux M Class devraient atteindre une efficacité de 25 % pour les applications résidentielles (jusqu’à 500 W) et de 24,4 % pour les applications commerciales (jusqu’à 660 W), portant la technologie à contact arrière à de nouveaux sommets. Conçus pour résister aux conditions environnementales les plus rudes, ces panneaux garantissent une génération d’énergie fiable pendant plus de 40 ans. Grâce au modèle de production évolutif et économique de TCL, l’innovation SunPower devient accessible à un plus grand nombre de clients.

Gamme de panneaux solaires TCL

En complément de la gamme M Class, TCL Solar propose une gamme complète de nouveaux panneaux intégrant les technologies à contact arrière et TOPCon. Ces panneaux offrent une production d’énergie fiable et des performances constantes à des prix compétitifs. Avec une structure robuste bi-verre et des garanties complètes, les panneaux TCL Solar offrent un équilibre parfait entre production énergétique, fiabilité et valeur. Les produits et solutions présentés seront disponibles dans certains pays européens au second semestre 2025 et proposés en plusieurs configurations. Et l’objectif du géant industriel est simple et sans ambiguïté. « Fort de nos deux marques TCL et SunPower, nous avons l’ambition de devenir le numéro un du PV et des solutions résidentielles en France et en Europe. Et la volonté de conquête est affirmée au sein d’un groupe puissant sponsor officiel des JO de Los Angeles et de nombreuses équipes nationales de football » conclut Vincent Maurice. TCL SunPower est dans les starting-blocks…