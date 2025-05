Week-end du 17 mai : le Mondial cycliste 2025 des Energies Vertes met le grand braquet

L’édition 2025 du Mondial cycliste des Energies Vertes s’annonce comme une belle et grande édition. Elle réunira en ce week-end du 17 mai dans le Biterrois (Hérault) 60 équipes pour 550 participants et participantes. Le parcours, mi urbain mi campagne, est tracé entièrement sur la commune de Boujan-sur-Libron. C’est le club de Béziers Méditerranée Cyclisme ( BMC) réuni autour de son Président Perfecto Rodriguez et son Manager Benjamin Lopez qui seront à l’organisation des courses et du bon déroulement du week-end. L’accueil et les soirées se dérouleront sur un lieu unique. En l’occurrence le Palais des Sports de Béziers, installation sportive inaugurée en 2023. Un bel événement où réseautage, plaisir d’être ensemble, activité sportive et esprit de compétition s’entremêlent. Sous le soleil d’Occitanie !

