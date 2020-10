TÃ©moignage de Yann Lamour, installateur photovoltaÃ¯que, sur la mobilitÃ© Ã©lectrique alliÃ©e au solaire

L’entreprise Lamour est une entreprise familiale basée à Saint-Lô dans la Manche depuis 1965. La société s’est spécialisée dans les réseaux basse tension et dans le photovoltaïque depuis 2004. Implantés dans des locaux de plus de 2 000m², les Ets Lamour réunissent le savoir-faire d’un installateur engagé et confirmé associé au développement de nouvelles solutions pour la mobilité électrique par le biais de la filiale Solar Structure. Le point avec le gérant, Yann Lamour !

Quels sont pour vous les enjeux de la mobilité électrique ?

La mobilité électrique est pour moi une évidence depuis de nombreuses années. Je considère que le thermique est déjà derrière nous. En juillet 2020, une voiture neuve sur 7 en France était électrique. Il est regrettable que la transition énergétique ne se soit pas faite directement avec des solutions hydrogène, les solutions batteries sont donc un passage obligé pour la prochaine décennie. L’électrique permet une réduction de CO², un plus grand confort de conduite et une réelle économie de carburant.

En quoi le photovoltaïque et la mobilité électrique sont compatibles ?

Le photovoltaïque est parfaitement compatible avec la mobilité électrique notamment lorsqu’il est complété par une solution de stockage. Cela permet de s’adapter aux différents profils de consommation. Une installation sans stockage sera adaptée à un parc de véhicule fonctionnant la nuit et rechargeant en journée. Le stockage permet de décaler la production diurne vers une utilisation nocturne. Au sein de notre société nous commençons la mutation du parc de véhicule avec l’arrivée prochainement d’un véhicule tout électrique. A cette occasion, nous installerons un système photovoltaïque de 50 kWc avec 48kWh de stockage sur notre bâtiment en complément du 100 kWc déjà installé.

Quels choix de matériels avez-vous fait et pourquoi ?

Nous avons porté notre choix sur les solutions de stockage SOLARWATT car elles nous paraissaient les plus cohérentes sur le plan technique (utilisation d’un bus DC au lieu d’un bus AC) et les plus souples grâce à l’utilisation d’onduleurs réseau standard à la différence d’autres systèmes utilisant des onduleurs spécifiques. Ceci nous a permis de continuer d’utiliser des onduleurs SMA qui équipent une très large majorité de nos installations et qui ont prouvé leur fiabilité. Qui plus est, en cas de remplacement d’onduleur sur un système, on ne risque pas de se trouver confronté à l’impossibilité de trouver un onduleur compatible, le système étant extrêmement ouvert.

Quels sont les avantages de l’offre SOLARWATT (couplage solaire PV + stockage + charge VE) ?

Le fait d’avoir complété la solution de stockage par l’adjonction de borne VE Keba nous offre une réelle solution complète et cohérente, très facile à utiliser grâce au portail EnergyManager.

Comment voyez-vous évoluer le marché du PV + mobilité électrique dans les prochaines années ?

Notre société de plus de 50 ans d’âge continue sa mutation en ayant aujourd’hui 3 axes de développement principaux : production en vue de l’autoconsommation, stockage et pilotage de systèmes énergétiques, mise en place de bornes de recharge. »