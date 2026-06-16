Lâ€™AÃ©roport Marseille Provence sâ€™Ã©quipe de parkings solaires

Lâ€™AÃ©roport Marseille Provence ouvre son nouveau parking P3, un ouvrage de stationnement rÃ©alisÃ© par le groupement dâ€™entreprises GAGNEPARK, ABA-WORKSHOP, Eiffage Ã‰nergie SystÃ¨mes et Infrastructures. Des ombriÃ¨res solaires en couvre-chefÂ !

Les ambitions de lâ€™AÃ©roport Marseille Provence vont bien au-delÃ dâ€™une simple augmentation de sa capacitÃ© de stationnement, lâ€™enjeu est de concilier croissance du trafic, maÃ®trise du foncier, performance Ã©nergÃ©tique et amÃ©lioration continue de lâ€™expÃ©rience voyageur. Gagnepark est fier dâ€™avoir participÃ© Ã cette transformation stratÃ©gique en rÃ©alisant un ouvrage qui sâ€™inscrit pleinement dans les ambitions de modernisation et de transition Ã©nergÃ©tique de son client tout en redessinant lâ€™organisation globale du stationnement du site. Avec ses 5 niveaux et 3400 places, le parking P3 rÃ©pond Ã une problÃ©matique devenue centrale dans les grands Ã©quipements urbains et de transport : optimiser des surfaces fonciÃ¨res rares tout en limitant lâ€™artificialisation des sols.

Concevoir le parking en une infrastructure Ã©nergÃ©tique

Le P3 illustre Ã©galement lâ€™Ã©volution du rÃ´le des parkings, lâ€™ouvrage ne se limite plus Ã accueillir des vÃ©hicules : il devient un vÃ©ritable outil de production Ã©nergÃ©tique verte locale. Les ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques dÃ©ployÃ©es sur le dernier niveau du parking viennent complÃ©ter le programme initiÃ© sur les parkings P4 livrÃ© en 2024 et le P3A livrÃ© en 2025. Lâ€™ensemble des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques permettra Ã lâ€™aÃ©roport dâ€™atteindre prÃ¨s de 4 GWh de production photovoltaÃ¯que annuelle, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation dâ€™environ 1 000 foyers. Lâ€™Ã©lectricitÃ© produite par les parkings sera intÃ©gralement consommÃ©e et reprÃ©sentera environ 20 % des besoins Ã©lectriques de lâ€™aÃ©roport.

Le savoir-faire Gagnepark au service des infrastructures complexes

SpÃ©cialiste de la conception et de la rÃ©alisation de parkings silos et dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques, Gagnepark a mobilisÃ© son expertise pour livrer un ouvrage rÃ©pondant aux exigences techniques et opÃ©rationnelles dâ€™un aÃ©roport en activitÃ©. Le projet a nÃ©cessitÃ© une coordination Ã©troite entre lâ€™ensemble des acteurs afin de garantir :

La continuitÃ© dâ€™exploitation de lâ€™aÃ©roport

La maÃ®trise des dÃ©lais de rÃ©alisation

Lâ€™intÃ©gration des Ã©quipements photovoltaÃ¯ques

La qualitÃ© dâ€™usage pour les voyageurs

La performance technique et la durabilitÃ© de lâ€™ouvrage

Construire les parkings de demain

DÃ©sormais, chaque mÃ¨tre carrÃ© doit pouvoir remplir plusieurs fonctions Ã la fois : accueillir, produire, optimiser et accompagner les transitions urbaines et Ã©nergÃ©tiques. Cette vision est au cÅ“ur de lâ€™approche dÃ©veloppÃ©e par Gagnepark, qui accompagne ses clients dans la conception de parkings nouvelle gÃ©nÃ©ration, pensÃ©s comme des infrastructures durables au service des mobilitÃ©s de demain.