ZE Energy et Octopus Energy Generation sâ€™associent pour dÃ©velopper lâ€™une des plus grandes batteries dâ€™Italie

ZE Energy, producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable et acteur clÃ© des solutions europÃ©ennes de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries, annonce la signature dâ€™un accord de co-investissement pour dÃ©velopper en Italie le projet Sessa Aurunca, avec Octopus Energy Generation, investisseur majeur dans les Ã©nergies renouvelables. Le stockage en grandÂ !

DÃ©veloppÃ©e par ZE Energy, cette batterie autonome de 98,5 MW / 895 MWh sera lâ€™une des plus importantes dâ€™Italie et deviendra, une fois mise en service en 2028, la plus grande batterie autonome du Centre-Sud du pays. LaurÃ©at de lâ€™appel dâ€™offres MACSE, lancÃ© par le gestionnaire du rÃ©seau italien Terna pour accÃ©lÃ©rer le stockage dâ€™Ã©nergie, le projet a sÃ©curisÃ© un contrat Ã revenus fixes sur 15 ans et reprÃ©sente 42 % des capacitÃ©s attribuÃ©es dans la rÃ©gion.

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Une batterie offrant 895 MWh de capacitÃ© pour accompagner la montÃ©e en puissance du renouvelable italien

Avec le projet Sessa Aurunca, ZE Energy et Octopus Energy Generation sâ€™allient pour dÃ©velopper en Italie une batterie autonome capable de stocker le surplus dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable lorsque la production est abondante, puis de le restituer au rÃ©seau lorsque les foyers et les entreprises en ont besoin. Dâ€™une puissance de 98,5 MW et dâ€™une capacitÃ© de 895 MWh, la batterie pourra stocker suffisamment dâ€™Ã©lectricitÃ© pour rÃ©pondre aux besoins quotidiens dâ€™environ 130 000 foyers italiens. Le site, en phase finale de dÃ©veloppement, doit entrer en construction dÃ¨s cet Ã©tÃ© pour une mise en service prÃ©vue en 2028. Le projet sera raccordÃ© Ã un poste Ã©lectrique desservant plusieurs producteurs dâ€™Ã©lectricitÃ©, crÃ©ant ainsi un hub Ã©nergÃ©tique local destinÃ© Ã faciliter la circulation de lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable sur le rÃ©seau. Dans le cadre de cet accord, Octopus Energy Generation, lâ€™un des plus grands investisseurs spÃ©cialisÃ©s dans les Ã©nergies renouvelables en Europe, investit pour le compte du fonds Sky â€” ORI SCSp â€” quâ€™il gÃ¨re. Octopus apportera environ 50 % des fonds propres nÃ©cessaires au financement de la construction de lâ€™actif, aux cÃ´tÃ©s de ZE Energy, qui assurera la finalisation du dÃ©veloppement ainsi que la fourniture clÃ© en main du systÃ¨me de stockage et de raccordement via un poste privÃ©. Â« Cette opÃ©ration sâ€™inscrit dans une dynamique dâ€™investissement dÃ©jÃ engagÃ©e en Italie, oÃ¹ Octopus Energy Generation dispose dâ€™un pipeline de plus de 2 GW de projets dans le stockage par batteries, lâ€™Ã©olien, le solaire et le solaire en toiture pour les entreprises. Lâ€™Ã©olien et le solaire sont les formes dâ€™Ã©nergie les moins chÃ¨res, mais trop souvent, cette Ã©nergie propre et abordable est perdue. Les batteries permettent dâ€™y remÃ©dier : elles absorbent chaque Ã©lectron disponible et le restituent lorsque câ€™est nÃ©cessaire, rÃ©duisant le gaspillage et contribuant Ã faire baisser les factures Â», confie Alex Brierley, co-responsable de lâ€™Ã©quipe de gestion de fonds dâ€™Octopus Energy Generation.

Lâ€™Italie, marchÃ© clÃ© du dÃ©veloppement europÃ©en de ZE Energy

PrÃ©sente en France, en Allemagne et en Italie, ZE Energy a fait du marchÃ© italien lâ€™un des piliers de son plan stratÃ©gique 2030. Le pays sâ€™est fixÃ© un objectif ambitieux : atteindre 70 % dâ€™Ã©lectricitÃ© issue de sources renouvelables dâ€™ici 2030, avec le soutien de 10 GW de batteries. Lâ€™accord conclu avec Octopus Energy Generation marque une nouvelle Ã©tape dans la stratÃ©gie italienne de ZE Energy. Il confirme la capacitÃ© de lâ€™entreprise Ã dÃ©velopper et livrer des projets de stockage par batteries de grande ampleur, dans un marchÃ© particuliÃ¨rement compÃ©titif. AprÃ¨s deux premiers projets structurants dans le pays, Sessa Aurunca permet Ã ZE Energy de changer dâ€™Ã©chelle avec un actif autonome de trÃ¨s grande capacitÃ©, implantÃ© au coeur dâ€™une rÃ©gion stratÃ©gique pour lâ€™Ã©quilibre du rÃ©seau italien. Â« Ã‰tant donnÃ© son ambition, avec 10 GW de batteries et 80 GW de photovoltaÃ¯que attendus pour 2030, lâ€™Italie est un pays clÃ© de notre plan stratÃ©gique. Notre conviction est simple : le solaire ne pourra changer dâ€™Ã©chelle que sâ€™il est associÃ© Ã des solutions de stockage capables de mieux lâ€™intÃ©grer au rÃ©seau, de le rendre plus pilotable et dâ€™en amÃ©liorer la valeur. Ce partenariat avec Octopus Energy Generation est un formidable accÃ©lÃ©rateur pour nous permettre dâ€™atteindre notre cible de 1,5 GW de capacitÃ©s installÃ©es en 2030 Â», souligne Nicolas Wolff, prÃ©sident de ZE Energy.