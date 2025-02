Avis aux installateurs/ Avec la QualiPV 36, Tecsol diversifie son catalogue de formation : 1er rendez-vous 1ere semaine dâ€™avril

Bureau d’études historique du solaire en France, Tecsol est également depuis une vingtaine d’année un organisme de formation reconnue sur la place. Fort de son expérience sur les formations à l’ingénierie de projets solaires, Tecsol a décidé de mettre en place une formation à destination des installateurs, la QualiPV 36. Première formation : du mardi 1er au vendredi 4 avril à Perpignan !

Certifié Qualiopi et ISO 9001 et 14001, le bureau d’études Tecsol se lance désormais dans les formations QualiPV 36. La première du genre aura lieu du 1er au 4 avril prochain à Perpignan. Pour ce faire, Tecsol dispose de l’agrément QualitENR et d’un partenariat avec le CFA BTP des Pyrénées-Orientales pour l’accès au plateau pédagogique du CFA. Les formations se déroulent sur 4 jours suivant le programme normé par QualitENR et les repas sont inclus dans le prix de la formation. Pour dispenser la formation, Tecsol s’adjoint les services de Malik Hamadi, ingénieur chef de projet, détenteur du QualiPV 36 et du QualiPV 500, gérant de la société LM Energie et formateur chevronné. A l’issue de ce parcours d’approfondissement, l’installateur bénéficie d’un « label de solariste » (marque déposée par Tecsol).

En matière de formation, la société Tecsol est devenue une référence. Depuis vingt ans, plus de 15 000 stagiaires ont suivi au moins une formation Tecsol et le taux de satisfaction continue de s’envoler, à 97,9% pour l’année 2023, mise à jour en cours pour 2024. Pour information, le CFA où se déroule la formation est situé sur la zone d’activité Tecnosud, qui est en train d’accueillir une opération d’autoconsommation collective à partir d’ombrières PV (500 kWc) portées par les collectivités et un GIE constitué d’entreprises locales (consommateurs et petits investisseurs dans le projet). Autant dire que cette formation prend place au cœur d’un écosystème tourné vers l’énergie solaire autour de l’école d’ingénieur Sup EnR et du laboratoire PROMES du CNRS. Une formation QualiPV 36 sous le signe de l’excellence !

- Pour tout renseignement : muriel@tecsol.fr

- Lien d’inscription : tecsol.odoo.com/event

Encadré

Les conditions de la formation

Tarif : 1 500 € HT par participant (repas inclus)

Délivrance d’une attestation de formation et d’une attestation de réussite (ou d’échec) au titre QualiPV module Elec

Inclus : participation à 2 formations thématiques de Tecsol et abonnement 1 an au magazine Plein Soleil