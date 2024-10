GreenYellow sÃ©curise un financement de 13 millions dâ€™â‚¬ dans le cadre de lâ€™acquisition de trois portefeuilles solaires photovoltaÃ¯ques

GreenYellow a conclu un financement mezzanine de 13 millions d’euros avec Zencap Asset Management, spécialiste de la dette non cotée pour les entreprises et actifs small & mid caps, notamment dans les secteurs de la transition énergétique. Ce financement vise à refinancer trois acquisitions de portefeuilles solaires en France métropolitaine et outre-mer, réalisées entre fin 2023 et début 2024.

Ces actifs, comprenant des centrales en toiture et des centrales agrivoltaïques d’une puissance cumulée de 26 MWc et produisant plus de 30 GWh par an, sont situés en France métropolitaine, à Mayotte et à La Réunion. L’acquisition de ces trois parcs en exploitation vient compléter le portefeuille de projets solaires du groupe, dont la capacité installée ou en construction atteignait 1,6 GWc à fin juin 2024. Pour financer ces acquisitions, GreenYellow a pu s’appuyer sur une ligne de financement de 13 millions d’euros octroyée par Zencap Asset Management.

Guillaume Boucher, Partner chez Zencap, commente : « Nous sommes heureux d’accompagner GreenYellow dans la consolidation de son portefeuille de projets français, démontrant à nouveau la volonté de Zencap de contribuer activement à la transition énergétique en France et dans le monde. En apportant cette tranche mezzanine en complément de dettes bancaires déjà en place, cette opération illustre la capacité de l’entreprise à structurer efficacement des solutions de financement alternatives. »

Stanislas d’Audiffret, Responsable financements groupe, ajoute : « Ce financement signé avec Zencap Asset Management, portant sur un portefeuille d’actifs homogène, nous permet de diversifier nos sources de financement et d’accroître notre présence dans les territoires. Cela consolide notre position d’opérateur détenant et exploitant des actifs solaires et en efficacité énergétique pour accélérer la transition énergétique décentralisée. »

