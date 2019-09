ORA, filiale du Groupe Apex Energies, installe un nouveau projet en autoconsommation avec l’enseigne Super U

ORA réalise un nouveau projet 100% autoconsommation avec l’enseigne Super U. Cette centrale photovoltaïque en autoconsommation de 312 kWc est installée sur le parking couvert de 1700m2 du Super U Saint Vit en Région Bourgogne Franche Comté. Sur ce projet solaire en toiture, 12% de la consommation électrique annuelle sera effacée grâce à l’énergie solaire. L’installation permettra d’éviter 850 Tonnes de CO2 sur 30 ans. La centrale en autoconsommation produira annuellement 310 MWh. La mise en service se fera à la fin du mois de…. septembre ! « Nous sommes très fiers d’accompagner Super U et ce depuis 2014. Un beau projet en perspective dans une nouvelle région. ORA étend son savoir-faire partout en France. Notre ambition est d’accroître notre part de marché sur ce segment de l’autoconsommation et de continuer à accompagner les grands consommateurs industriels et tertiaires à répondre à leurs problématiques énergétiques grâce à des solutions photovoltaïques de plus en plus compétitives, viables et pertinentes au regard de leurs besoins. » déclare David Emsellem Directeur Général d’ORA.