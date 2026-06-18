La ville de MÃ¢con sâ€™initie Ã  lâ€™autoconsommation collective solaire

La SMEG et la ville de MÃ¢con officialisent la mise en service de la centrale solaire de La GrisiÃ¨re, un modÃ¨le d’exemplaritÃ© territoriale. En autoconsommation collectiveÂ !

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Le groupe SMEG et la ville de MÃ¢con ont cÃ©lÃ©brÃ© aujourd’hui le lancement opÃ©rationnel et la mise en service officielle de la centrale photovoltaÃ¯que de La GrisiÃ¨re. Ce projet d’envergure, qui se dÃ©ploie Ã travers l’installation dâ€™environ 8 500 panneaux solaires Ã trÃ¨s bas bilan carbone, dÃ©montre l’opportunitÃ© pour les collectivitÃ©s locales franÃ§aises de transformer une friche technique complexe en un levier concret de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique et solidaire.

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Revalorisation fonciÃ¨re et bÃ©nÃ©fices environnementaux

FermÃ©e depuis 1995, l’ancienne dÃ©charge municipale accueille dÃ©sormais ce centre de production performant. InitiÃ© en 2020 par un Appel Ã Manifestation dâ€™IntÃ©rÃªt, le projet a franchi une Ã©tape dÃ©cisive avec la production du premier Ã©lectron le 21 janvier 2026. Avec une puissance totale de 6 MWc et une production annuelle estimÃ©e Ã 7,8 GWh, le site est capable de couvrir les besoins en Ã©lectricitÃ© de prÃ¨s de 1 800 foyers. Au-delÃ de la performance industrielle, l’exploitation du site rÃ©pond Ã un enjeu environnemental fort en Ã©radiquant les espÃ¨ces vÃ©gÃ©tales invasives au profit d’un corridor vert mellifÃ¨re, sous le contrÃ´le rÃ©gulier d’un Ã©cologue. La centrale se distingue surtout par son modÃ¨le de partage unique, dÃ©sormais actif :

Autoconsommation collective : 1 MWc de la puissance est spÃ©cifiquement rÃ©servÃ© en circuit court. Via une boucle opÃ©rationnelle depuis avril 2026 gÃ©rÃ©e avec SerenySun, les habitants, entreprises, centre hospitalier et bÃ¢timents publics situÃ©s dans un rayon dâ€™environ 2 km peuvent bÃ©nÃ©ficier d’une Ã©lectricitÃ© verte, Ã un prix compÃ©titif, pouvant couvrir environ 20 Ã 30 % de leurs besoins, sans aucun investissement technique Ã leur charge.

Ã‰pargne populaire : Via la plateforme franÃ§aise de financement participatif Enerfip, les MÃ¢connais ont pu investir directement dans la transition de leur territoire grÃ¢ce Ã un placement Ã©co-responsable performant offrant un taux de rentabilitÃ© de 7 %.

Insertion et Ã©conomie locale : Le chantier a pleinement contribuÃ© au tissu Ã©conomique de proximitÃ© en intÃ©grant des critÃ¨res stricts de rÃ©insertion professionnelle avec l’association AILE Sud-Bourgogne.

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Une solution Ã©prouvÃ©e pour la valorisation du patrimoine public

Le succÃ¨s de la GrisiÃ¨re sâ€™inscrira d’ailleurs dans une politique Ã©nergÃ©tique globale et durable. En complÃ©ment de cette mise en service, la municipalitÃ© de MÃ¢con a engagÃ© la reconstruction du Gymnase Schuman qui sera Ã©quipÃ© dâ€™une installation PV en toiture dont la mise en service prÃ©vue au 1er trimestre 2027, et poursuit ses efforts avec des Ã©tudes de faisabilitÃ© pour des installations solaires pour Ã©quiper les parkings et bÃ¢timents municipaux. Â« La mise en service de La GrisiÃ¨re concrÃ©tise une ambition forte : dÃ©montrer qu’une contrainte fonciÃ¨re historique peut devenir une ressource partagÃ©e et durable. Ce projet prouve que l’autoconsommation collective et le financement citoyen reposent dÃ©sormais sur un modÃ¨le technique et Ã©conomique mature, parfaitement transposable Ã d’autres territoires en France. Â» commente Olivier Marchand, Directeur Ã‰nergies Renouvelables du Groupe SMEG. Â« Nous sommes fiers de voir ce terrain produire aujourd’hui une Ã©nergie locale. Ce projet concret dÃ©mocratise l’accÃ¨s Ã l’Ã©lectricitÃ© verte tout en renforÃ§ant la rÃ©silience et la dynamique Ã©conomique de notre commune. Â» rajoute Jean-Patrick Courtois, Maire de MÃ¢con.

EncadrÃ©

Chiffres clÃ©s : 5,4 ha rÃ©habilitÃ©s | 8 500 panneaux | Puissance : 6 MWc (5 MWc en injection rÃ©seau, 1 MWc en autoconsommation collective) | Production : 7,8 GWh/an (1 800 foyers couverts) | Engagement : 30 ans.