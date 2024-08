Documentaire : HydrogÃ¨ne, la belle promesse, la France en vrai jeudi 5 septembre Ã  22.55

L’hydrogène est présenté comme une des solutions à la transition énergétique et à la crise climatique. En Normandie, Bretagne et Pays de la Loire comme dans de nombreuses régions, la promesse d’une énergie propre favorisant le développement économique séduit. Miracle ou mirage ? Dans une enquête inédite proposé par France 3 Pays de la Loire, les deux réalisateurs, Nicolas Gabriel et Julie Chansel, apportent des éclairages et des réponses sur cette énergie en développement. Un documentaire à voir le jeudi 5 septembre à 22.55 sur notre antenne et France 3 Normandie et aussi sur france.tv

L’hydrogène présente un potentiel énorme pour l’alimentation en énergie dans plusieurs secteurs mais quels sont les enjeux environnementaux, économiques, les incertitudes et les espoirs que cette étonnante molécule H2 suscite ? Le documentaire Hydrogène, la belle promesse explore les différents usages de l’hydrogène et comment les régions s’en font le relais tout en consultant les décideurs politiques, les entreprises high-tech, les scientifiques, les citoyens. Au-delà de la question de l’hydrogène, cette enquête vous immergera dans un monde en pleine mutation qui interroge sur l’histoire des énergies et les modèles socio-économiques qui en découlent.

Diffusion le jeudi 5 septembre en 2è partie de soirée, et le 6, 10 et le 26 septembre à 9h40 sur France 3 Pays de la Loire et sur la plateforme france.tv