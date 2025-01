France 2030 : le consortium ExTASE dédié aux technologies énergétiques, lauréat de l’AAP “Maturation – Pré-maturation”

Faire émerger davantage de start-up issues de la recherche, tel est l’objectif de l’appel à projets “Maturation – Pré-maturation”. Les résultats ont été annoncés le 9 janvier dernier lors d’un déplacement en Lorraine de Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et de Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie. ExTASE fait partie des heureux lauréats. De quoi doper le développement futur des EnR !

L’État va allouer 275 M€ à 17 consortiums dont ExTASE, un programme porté, pour le volet Pré-maturation, par l’UGA et, pour la Maturation, par Linksium, la Société d’accélération du transfert de technologies (SATT) de Grenoble Alpes. La vocation de ce consortium est de transférer à l’industrie française davantage de technologies de rupture dans le cadre de la Stratégie nationale d’accélération (SNA) « Technologies avancées des systèmes énergétiques » (TASE) de France 2030. L’appel à propositions “Maturation – Pré-maturation” de France 2030, publié jeudi 16 décembre 2021, vise à “intensifier la chaîne d’accompagnement de projets d’innovation à fort potentiel, et à accélérer leur transfert vers le monde socio-économique, au bénéfice des stratégies nationales d’accélération”. Un peu plus d’un an après, lundi 9 janvier 2023, l’heure est aux résultats : l’État alloue 275 M€ à 17 consortiums composés de nombreux acteurs dont les Universités, les Organismes nationaux de recherche, les SATT et les offices de transfert de technologies.

Le consortium ExTASE

ExTASE est un consortium fort de 18 partenaires* dont le CEA, plusieurs universités et grandes écoles, aux côtés de leurs SATTs respectives, unis pour intensifier le flux et l’impact des projets d’innovation issus de la recherche publique. Les membres du consortium couvrent un périmètre géographique large apportant une masse critique ainsi qu’une diversité de champs d’investigation et d’inventions. La complémentarité des partenaires et leurs échelles d’action respectives sont des atouts majeurs pour la réussite du programme. Les chefs de file Pré-maturation et Maturation du programme ExTASE sont respectivement l’Université Grenoble Alpes et la SATT Linksium.

Les points forts du consortium sont :

· Une recherche de haut niveau générant des résultats de rupture à fort potentiel d’innovation,

· Des complémentarités et des synergies propices à la consolidation d’inventions,

· L’intégration de l’appropriation sociétale et d’une approche environnementale dans la démarche d’innovation,

· La maîtrise de la pluralité des schémas de valorisation par transfert industriel et/ou création de start-up, appuyée sur des écosystèmes d’innovation parfaitement décryptés, une tradition partenariale et de solides réseaux d’entreprises partenaires,

· Des plateformes d’expérimentation pour la montée en maturité technologique et le passage à l’échelle,

· Une formation en systèmes énergétiques pour diplômer des talents mobilisables sur les projets de valorisation.

Les partenaires ont collectivement établi une stratégie pour répondre aux enjeux énoncés dans l’appel à projets et, au-delà, constituer une force nationale pour accélérer le transfert de la recherche publique et créer de la valeur économique. La mise en exécution de cette stratégie repose sur une organisation ancrée territorialement, en proximité des chercheurs et en coordination avec les acteurs territoriaux contribuant à amplifier l’impact des projets d’innovation (financements additionnels, infrastructures, collaborations, etc.). Ainsi, le consortium met en synergie des sites disposant chacun d’un cadre d’autonomie de décision et d’action au sein d’une programmatique commune établie et pilotée en association avec le coordinateur de la SNA TASE pour, dans la durée, assurer le meilleur effet levier aux financements nationaux.

SNA : Technologies avancées des systèmes énergétiques

Parmi les champs d’activité retenus par le consortium, on retiendra comme actions phares :

• Accompagner le déploiement des filières photovoltaïques et éoliennes

• Faire émerger des solutions techniquement possibles et acceptables pour une intégration à grande échelle des EnR

• Permettre et favoriser le développement d’une industrie française des nouvelles technologies de l’énergie dans le cadre de l’électrification des usages

• Mettre en œuvre des réseaux d’énergies surs, flexibles et résilients face au caractère fluctuant des sources d’énergie renouvelable

Plus spécifiquement pour le photovoltaïque, la stratégie vise les nouvelles technologies de cellules et modules PV hautes performances techniques et environnementales, les procédés de fabrication des matériaux et des dispositifs photovoltaïques, les nouveaux moyens de caractérisation des cellules ou modules PV mais également les outils pour une meilleure gestion de la variabilité de la production. Côté réseaux et systèmes énergétiques flexibles et résilients, les recherches seront axées sur l’optimisation des infrastructures, de l’offre/demande et de la flexibilité du système énergétique, l’amélioration du couplage entre les vecteurs énergétiques (électricité, gaz, chaleur / froid, eau), les équipements innovants pour la performance des réseaux ainsi que les outils et méthodes d’adaptation aux nouveaux usages. Le tout dans un contexte environnemental prégnant autour d’outils d’évaluation des analyses de cycles de vie et de mesures d’empreinte carbone pour une meilleure prise en compte des impacts environnementaux/sociétaux. Un truisme pour des énergies propres !

Encadré

Les 18 partenaires du consortium

CEA ; Institut Polytechnique de Paris, Université Paris Saclay et SATT Paris Saclay ; Paris Sciences & Lettres ; Université de Bordeaux, Université de Pau et des Pays d’Adour et SATT Aquitaine Science Transfert ; SATT Conectus Alsace ; Université Paris Cité et SATT Erganeo ; Sorbonne Université et SATT Lutech ; SATT Pulsalys ; Université Côte d’Azur et SATT Sud Est ; Université Grenoble Alpes et SATT Linksium.