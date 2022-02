La transition Ã©nergÃ©tique ne doit pas attendre par l’AcadÃ©mie des technologies

La France s’est engagée à réduire ses émissions 2030 de 40% par rapport à 1990 ; en 2019, elle n’avait accompli que la moitié du chemin (- 20% en trente ans). Fit-for-55 demande de porter l’objectif européen 2030 de – 40% à – 55% ; une accélération considérable serait nécessaire. La France qui a déjà largement décarboné son Mix électrique ne peut atteindre dès 2030 un tel objectif (-55%) sauf à fortement rationner la consommation énergétique des ménages (logement et transports) et à importer les productions industrielles dont la décarbonation est difficile et longue à atteindre (ciment et acier). Il doit être demandé plus aux pays moins vertueux et dont les émissions par tête sont sensiblement supérieures aux nôtres.