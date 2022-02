BayWa r.e. missionnÃ© pour la maintenance de 10 centrales solaires de SERGIES

Filiale du Groupe SORÉGIES, la société SERGIES, producteur d’énergie renouvelable, a confié à BayWa r.e. la maintenance de 10 parcs solaires au sol, pour une puissance totale de 42,5 MWc. Un poste de technicien a été créé et localisé à Poitiers (86), en complément d’un renforcement des équipes opérationnelles sur les zones de Saint-Jean d’Angély (17) et de Limoges (87).

BayWa r.e, spécialiste européen de la Maintenance et Exploitation des parcs éoliens et solaires, a pour ambition de jouer un rôle majeur sur le marché français.

Un contrat de gestion technique de 42,5 MWC entre SERGIES et BayWa r.e.

BayWa r.e. vient ainsi de remporter un nouveau contrat avec SERGIES, qui met tout son savoir-faire au service des énergies renouvelables au plus près des territoires. Huit parcs solaires sont d’ores et déjà en exploitation, et deux parcs supplémentaires seront mis en service dans le courant de l’année 2022. Au total, 42,5 MWc seront opérés par BayWa r.e.. Afin d’être réactif et pourvoir à un service de qualité, un poste de technicien a déjà été créé à Poitiers.

780 MW en exploitation et 13 bases de services au plus proche des actifs de production

Avec ce nouveau contrat, BayWa r.e. se renforce sur le marché Français des services. La société exploite pour le compte de tiers plus de 250 centrales renouvelables, totalisant 780 MW, dont 470 MW éoliens (35 parcs) et 310 MWc photovoltaïques (225 centrales). Avec plus de 10 années d’expérience, l’équipe Services met l’innovation au cœur de ses pratiques en misant notamment sur la digitalisation (utilisation de nouveaux outils performants pour contrôler les actifs de production et pour renforcer leur productible en optimisant le bridage des éoliennes …).

Capables d’intervenir sur tous types de centrales photovoltaïques

Emmenée par Renaud Chevallaz-Perrier, Directeur des Services en France, l’équipe services de BayWa r.e. est constituée de 10 ingénieurs d’exploitation et 16 techniciens. Ces experts et techniciens sont capables d’intervenir sur tous types de centrales photovoltaïques (sol, toitures et ombrières, et quel que soit la technologie : onduleurs strings, centralisés, trackers). « Ce succès commercial doit maintenant s’accompagner du succès opérationnel de notre partenariat avec Sergies, client exigeant et qualitatif. La vision long terme et l’implantation territoriale de Sergies correspondent à nos valeurs. Notre stratégie d’une offre technique pragmatique, réactive, au plus près à la fois d’un point de vue territorial mais aussi d’un point de vue de l’écoute de nos clients, s’en retrouve renforcée. »

Un maillage dense, synonyme de proximité

Le maillage de 13 bases de services de BayWa r.e. offre une capacité d’intervention rapide et une proximité avec les parcs opérés pour le compte de nos clients et au bénéfice de l’optimisation de la production de leurs actifs. BayWa r.e. est implanté sur Le Barp (33), Toulouse (31), Aix en Provence (13), Manosque (05), Bastia (2B), Guéret (23), Limoges (87), Poitiers (86), Saint Jean d’Angély (17), Niort (79), Nantes (44), Lille (59) et Vitry le François (51).