La Tourette-CabardÃ¨s (11) : un parc solaire qui joue la synergie entre Ã©nergie solaire et agriculture

Vendredi 23 mai, s’est tenu à La Tourette-Cabardès l’inauguration du parc solaire de La Gineste. Un projet de synergie entre production d’énergie et pâturage !

Composée de plus de 15 200 modules, cette installation d’environ 9 MWc acquise à 50% par le producteur indépendant d’énergie renouvelable Velto Renewables au mois de mars, permettra d’alimenter chaque année 5500 personnes en énergie verte. Elle évitera ainsi l’émission annuelle de 2850 tonnes de CO2.

« La Gineste est une centrale solaire pensée autour d’un projet agricole solide »

Le projet de parc solaire de La Gineste a été initié en 2011 par Q ENERGY en concertation avec le propriétaire-exploitant de la parcelle et la commune de La Tourette-Cabardès. L’intérêt agricole de la zone d’implantation résidait alors plus dans sa situation au sein d’un système d’exploitation dynamique que dans son potentiel agronomique qualifié de faible par le bureau d’étude indépendant mandaté pour son analyse. Bien plus qu’un projet énergétique, ce site participe aujourd’hui au projet d’activité d’élevage d’un jeune agriculteur et contribue ainsi à une agriculture durable. Alors que le terrain n’était pas exploité depuis plus de 65 ans et ne bénéficiait d’aucune subvention PAC, il permet aujourd’hui d’accueillir une centaine d’ovins profitant d’un espace de pâturage sécurisé. De plus, la protection du bétail contre les aléas climatiques par les panneaux solaires améliore le bien-être animal au bénéfice de la résilience et de la durabilité des exploitations agricoles. « La Gineste est une centrale solaire pensée autour d’un projet agricole solide, porté par un acteur local et soutenu par les élus. Cette cohabitation harmonieuse entre énergie renouvelable, élevage et nature permet de préserver la biodiversité locale et de renforcer la résilience des exploitations agricoles » explique Laurent Duwiquet, Responsable Régional Solaire Q ENERGY France.

La centrale a été conçue dans le respect de la séquence éviter, réduire et compenser

Pour Velto Renewables, le projet de La Gineste s’intègre dans un portefeuille de cinq actifs renouvelables en France, dont trois situés en région Occitanie, illustrant la volonté du groupe de s’impliquer sur le long terme. Le parc de La Gineste représente ainsi bien plus qu’un simple site de production d’énergie propre : il constitue un modèle d’usage durable des sols, conçu pour générer des retombées économiques et sociales durables à l’échelle locale. « Ce projet s’inscrit dans la dynamique européenne, nationale et locale du groupe, au service de la transition énergétique et du développement territorial durable. Nous poursuivons notre engagement dans le développement et la construction afin d’exploiter la centrale au plus près du territoire pour les décennies à venir », a affirmé Lionel Daras, Portfolio Manager France, lors de l’inauguration. Par ailleurs, la centrale a été conçue dans le respect de la séquence éviter, réduire et compenser. Elle évite les landes, fourrés et bois et fait l’objet d’une intégration paysagère par une plantation de haie aux essences locales. D’autres mesures ont été mise en place permettant un maintien des échanges biologiques avec des passes à faune dans la clôture ou encore la mise en place de panneaux pédagogiques à proximité des chemins de randonnées qui bordent le parc.

Encadré

La conclusion de 14 ans d’engagement

Le développement et la construction du parc de La Gineste se sont étalés sur une période de 14 ans, une durée particulièrement longue pour une centrale photovoltaïque. D’une part, sa construction a été conditionnée par la mise en service du nouveau poste de raccordement de Conques-sur-Orbiel dont la mise à disposition a été retardée de plusieurs années. D’autre part le projet a dû affronter les chocs causés par les crises du Covid et de la guerre en Ukraine. Lauréat d’un appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) en 2022 avec un tarif historiquement bas, le développement du projet a souffert de la hausse parallèle des coûts des matières premières liée aux bouleversements des chaînes d’approvisionnement. Il aura alors fallu attendre l’obtention nouveau tarif sur l’appel d’offre de la CRE de mars 2024 pour que le projet puisse être construit. « Confronté à de tels écueils, ce parc n’aurait jamais pu voir le jour s’il ne s’était pas appuyé sur une réelle relation de confiance entre propriétaire, élus et développeur. Une confiance basée sur une conviction partagée, celle du bienfondé du projet que nous avions bâti. » déclare Laurent Duwiquet, Responsable Régionale Solaire Q ENERGY.