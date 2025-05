Analyse : l’Ã©nergie propre vient d’inverser pour la premiÃ¨re fois les Ã©missions de CO2 de la Chine

Pour la première fois, la croissance de la production d’énergie propre en Chine a entraîné une baisse des émissions de dioxyde de carbone (CO2) du pays malgré une croissance soutenue de la demande en électricité. Décryptage détaillé avec le CREA (Center for Research on Energy and Clean Air) !

Fondé en 2019 à Helsinki, le Centre de recherche sur l’énergie et l’air a été créé dans le but de suivre les impacts de la pollution de l’air en fournissant des recherches étayées par des données. En ce printemps 2025, le CREA est formel.

Les émissions de la Chine ont diminué de 1,6 % en glissement annuel au premier trimestre 2025 et de 1 % au cours des 12 derniers mois. L’approvisionnement en électricité provenant des nouvelles capacités éoliennes, solaires et nucléaires a été suffisant pour réduire la production d’électricité à partir du charbon, même si la demande a augmenté, alors que les baisses précédentes étaient dues à une faible croissance.

L’analyse, basée sur des chiffres officiels et des données commerciales, montre que les émissions de CO2 de la Chine sont désormais stables, voire en baisse, depuis plus d’un an. Cependant, ils restent seulement 1 % en dessous du dernier pic, ce qui implique que tout bond à court terme pourrait entraîner une hausse des émissions de CO2 de la Chine vers un nouveau record. Parmi les autres conclusions clés, on peut citer :

La croissance de la production d’énergie propre a désormais dépassé la croissance moyenne actuelle et à long terme de la demande d’électricité, ce qui entraîne une baisse de l’utilisation des combustibles fossiles.

Les émissions du secteur de l’électricité ont diminué de 2 % sur un an au cours des 12 mois précédant mars 2025.

Si cette tendance se maintient, elle annoncera un pic et un déclin durable des émissions du secteur énergétique chinois.

La « guerre » commerciale initiée par le président américain Donald Trump a suscité de nouveaux efforts pour réorienter l’économie chinoise vers la consommation intérieure plutôt que vers les exportations.

Une nouvelle politique de tarification des énergies renouvelables a provoqué une ruée vers l’installation avant son entrée en vigueur.

Il existe un écart croissant qui devra être comblé si la Chine veut atteindre les objectifs d’émissions de 2030 qu’elle s’est engagée à atteindre dans le cadre de l’Accord de Paris.

Si elle se maintient, la baisse des émissions de CO2 du secteur de l’énergie, résultant de la croissance des énergies propres, pourrait présager le type de déclin structurel des émissions anticipées dans une analyse précédente de Carbon Brief. La tendance à la baisse des émissions du secteur de l’électricité devrait se poursuivre en 2025. Toutefois, les perspectives au-delà de cette date dépendent fortement des objectifs en matière d’énergie propre et d’émissions fixés dans le prochain plan quinquennal de la Chine, qui doit être publié l’année prochaine, ainsi que de la réponse de la politique économique à la politique commerciale hostile de l’administration Trump.