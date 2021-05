Nouvelle agence Ã‰meraude Solaire Ã  La Roche-Sur-Yon

Émeraude Solaire, implantée à Saint-Malo (35) et spécialisée dans l’installation, l’exploitation et la maintenance de centrales photovoltaïques dans le Grand Ouest, s’installe en Vendée à la Roche-Sur-Yon (85). Au plus près des territoires !



Émeraude Solaire poursuit son développement et son ancrage dans le grand ouest. Après des bureaux à Rennes (35), l’entreprise malouine accentue sa présence dans le Grand Ouest avec une nouvelle implantation à la Roche-Sur-Yon depuis ce mois d’avril 2021. Au carrefour de la Vendée, cette nouvelle agence est au cœur d’une région stratégique pour les énergies renouvelables : les Pays de la Loire. Avec déjà 121 projets finalisés ou en cours de l’être dans cette région, se répartissant ainsi entre chacun des cinq départements : 36 dans le département 85, 65 dans le département 86, 2 dans le département 17, 3 dans le département 16 et 15 dans le département 79.

Dans ce territoire à fort potentiel, c’est Patrice Airiau, technico-commercial qui est chargé de développer les projets solaires (toitures, ombrières, centrales au sol). D’autant que dans cette région, la société, très orientée jusque-là sur le marché agricole, veut se développer sur d’autres secteurs, et notamment les collectivités, les services et l’industrie. « Les énergies renouvelables concernent tous les secteurs, et nous souhaitons être au plus proche de nos clients », souligne le dirigeant Xavier Borel. Autre axe de développement pour l’entreprise bretonne : le tiers investissement. Les bâtiments sont construits et exploités par Émeraude Solaire. « Notre région est réputée pour son ensoleillement. Nous souhaitons aider les acteurs de notre territoire notamment les agriculteurs à trouver la meilleure solution concrète et s’ajuster à leurs besoins pour participer à la transition énergétique » conclut Patrice Airiau.