Corsica Sole dÃ©veloppe un projet de centrale solaire de 4 MWc en Martinique

Dans le cadre du dernier appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), Corsica Sole, spécialiste du solaire en milieu insulaire, construira une centrale photovoltaïque d’une puissance de 4 MWc sur la commune de Rivière-Salée, soit l’équivalent de la consommation annuelle en électricité verte de plus de 3 000 habitants. Ce sera l’une des plus grandes centrales de l’ile.

Fortement dépendante aux énergies fossiles, l’île de la Martinique a un taux d’émissions de Gaz à Effet Serre nettement supérieur aux autres territoires français. Permettant d’économiser 220 tonnes de C02 par an, cette centrale participe donc aux objectifs de la politique énergétique (PPE) de la Martinique qui vise à augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de l’île.

Implantée sur la zone la plus détériorée et la plus isolée d’une ancienne carrière, la centrale permettra de revaloriser une terre dégradée et devenue impropre à l’agriculture. Ce projet sera également l’occasion d’introduire une activité de pâturages car cela permettra un entretien naturel et écologique pour la centrale : ainsi, pas de conflit d’usage du sol mais une remise en état pour une île plus verte et plus propre.

En Martinique, Corsica Sole mettra aussi prochainement en service une dizaine de hangars agricoles à toiture photovoltaïque. Spécialement étudiés pour s’adapter aux contraintes cycloniques et sismiques antillaises, ces solutions ont déjà fait leurs preuves depuis plus 10 ans en Corse. Corsica Sole confirme ainsi sa percée sur l’ile en remportant 25% des projets lauréats de l’appel d’offres (4 MW sur les 15 MWc au total attribués).