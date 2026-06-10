La technologie autrichienne my-PV fournit de l’eau chaude solaire aux enfants des rues de Nairobi

Pendant des annÃ©es, l’eau chaude dans le centre de pension du Mukuru Promotion Centre Ã Nairobi, au Kenya, Ã©tait un luxe rare. Cela a changÃ© avec l’installation du SOLâ€¢THOR par my-PV. DÃ©tailsÂ !

Le gestionnaire d’Ã©nergie en courant continu pour le chauffage Ã base de photovoltaÃ¯que convertit directement l’Ã©lectricitÃ© solaire en eau chaude â€” indÃ©pendamment du rÃ©seau Ã©lectrique instable du Kenya. L’appareil a Ã©tÃ© donnÃ© par my-PV aux SÅ“urs de la MisÃ©ricorde, l’organisation gÃ©rant l’internat. Cette solution a considÃ©rablement amÃ©liorÃ© la vie quotidienne d’environ 50 garÃ§ons qui devaient auparavant prendre des douches froides. Aujourd’hui, ils peuvent accÃ©der de maniÃ¨re fiable Ã l’eau chaude.

Le systÃ¨me connectÃ© au rÃ©seau s’est rÃ©vÃ©lÃ© peu fiable

Le plan initial prÃ©voyait un systÃ¨me photovoltaÃ¯que reliÃ© au rÃ©seau conÃ§u pour maintenir une chaudiÃ¨re Ã eau chaude de 1 000 litres Ã 60Â°C tout en fournissant de l’Ã©lectricitÃ© Ã l’internat pour les enfants des rues. Cependant, le rÃ©seau Ã©lectrique trÃ¨s volatile en Afrique de l’Est rendait cette approche peu fiable. La production d’eau chaude ne fonctionnait que lorsque l’alimentation du rÃ©seau Ã©tait disponible. De plus, le systÃ¨me a parfois puisÃ© l’Ã©lectricitÃ© du rÃ©seau ou renvoyÃ© de l’Ã©nergie de maniÃ¨re incorrecte, compliquant encore le fonctionnement. Reinhard Krall, directeur technique du Centre de Promotion de Mukuru et ancien ouvrier autrichien du dÃ©veloppement, a commencÃ© Ã chercher une alternative. La solution est venue d’Autriche. Â« Un ancien employÃ© du fournisseur autrichien de services Ã but non lucratif BBM m’a recommandÃ© de contacter my-PV Â», a expliquÃ© Reinhard Krall. Â« La solution hors rÃ©seau offre exactement la fiabilitÃ© dont nous avons besoin, malgrÃ© les frÃ©quentes coupures de courant au Kenya. Â»

Solution hors rÃ©seau d’Autriche avec amÃ©lioration de la qualitÃ© de vie Ã la clÃ©

Le SOLâ€¢THOR utilise le courant continu gÃ©nÃ©rÃ© par des modules photovoltaÃ¯ques pour faire fonctionner un Ã©lÃ©ment chauffant AC conventionnel dans une chaudiÃ¨re Ã eau chaude â€” totalement indÃ©pendant du rÃ©seau Ã©lectrique public. Neuf modules photovoltaÃ¯ques d’une capacitÃ© totale de 4,05 kWc installÃ©s sur le toit de l’internat alimentent le systÃ¨me. L’appareil est montÃ© directement Ã cÃ´tÃ© du rÃ©servoir de stockage d’eau chaude. Le systÃ¨me fournit de l’eau chaude Ã deux salles de bains avec un total de huit douches, garantissant que jusqu’Ã 50 enfants aient accÃ¨s Ã de l’eau chaude Ã tout moment. SituÃ© prÃ¨s de l’Ã©quateur, le Kenya bÃ©nÃ©ficie de prÃ¨s du double d’heures d’ensoleillement que l’Autriche. Le SOLâ€¢THOR rend cette Ã©nergie abondante directement utilisable. Â« Pour nos enfants, l’eau chaude est un cadeau qui ne peut Ãªtre mesurÃ© en termes monÃ©taires Â», a dÃ©clarÃ© Reinhard Krall. Â« Le soleil est fiableâ€”et le SOLâ€¢THOR le gÃ¨re parfaitement. Â»

EncadrÃ©

my-PV chez Intersolar Europe Ã Munich

Du 23 au 25 juin 2026, my-PV prÃ©sentera le SOLâ€¢THOR et des produits supplÃ©mentaires Ã Intersolar Europe Ã Munich (stand B3.130, en collaboration avec KOSTAL). Le spÃ©cialiste du chauffage photovoltaÃ¯que organisera Ã©galement des confÃ©rences de presse individuelles pour les journalistes lors du salon, qui pourront Ãªtre programmÃ©es Ã l’avance.