APsystems dÃ©voile ses derniÃ¨res innovations Ã  Intersolar Munich

APsystems prÃ©sentera ses derniÃ¨res innovations en matiÃ¨re de technologies MLPE (Micro-onduleurs pour applications rÃ©sidentielles) intelligentes et de stockage dâ€™Ã©nergie Ã Intersolar Europe 2026. Les visiteurs sont chaleureusement invitÃ©s Ã rencontrer APsystems dans leÂ hall B3, stand 370, pour dÃ©couvrir une gamme complÃ¨te de solutions avancÃ©es, allant des applications rÃ©sidentielles et DIY aux systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie haute performance pour les secteurs commercial et industriel.

Solutions complÃ¨tes de stockage dâ€™Ã©nergie pour le rÃ©sidentiel

Lors de cette Ã©dition, APsystems prÃ©sentera la derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration deÂ solutions rÃ©sidentielles APstorage, incluantÂ onduleur de batterie couplÃ© ACÂ LSA-6 et onduleur hybride basse tensionÂ LSH-6

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Nouveau systÃ¨me de batteries empilables

ConÃ§ue pour une installation flexible et une gestion intelligente de lâ€™Ã©nergie, la nouvelle plateforme rÃ©sidentielle APstorage allie une intÃ©gration systÃ¨me Ã©lÃ©gante, une capacitÃ© de secours fiable et une sÃ©curitÃ© de fonctionnement renforcÃ©e pour rÃ©pondre aux besoins Ã©volutifs des foyers modernes.

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Solutions de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie (BESS) avancÃ©es pour applications commerciales et industrielles

APsystems prÃ©sentera Ã©galement ses nouveaux systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie commerciaux et industriels APstorage, notamment les solutions compactesÂ 241LÂ et haute capacitÃ©Â 2000L. ConÃ§ues pour les applications commerciales exigeantes, les solutions APstorage C&I combinent haute densitÃ© Ã©nergÃ©tique, architecture systÃ¨me Ã©volutive, gestion thermique intelligente et efficacitÃ© opÃ©rationnelle optimisÃ©e pour une gestion Ã©nergÃ©tique fiable et flexible des projets commerciaux et industriels de grande envergure.

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Stockage dâ€™Ã©nergie Â«Â prÃªt Ã brancherÂ Â» pour les particuliers

Autre produit phare du standÂ :Â Lake-6, la nouvelle solution de stockage monophasÃ©e enfichable dâ€™APsystems, couplÃ©e au secteur et conÃ§ue spÃ©cifiquement pour les particuliers. Avec une puissance dâ€™entrÃ©e et de sortie deÂ 2Â 500Â WÂ et une batterie haute capacitÃ© deÂ 6Â kWh, Lake-6 est conÃ§u pour une plus grande autonomie Ã©nergÃ©tique et une utilisation quotidienne flexible.

Simple Ã installer, flexible Ã dÃ©ployer et dotÃ© dâ€™une gestion intelligente de lâ€™Ã©nergie, Lake-6 rend le stockage dâ€™Ã©nergie plus accessible Ã un plus grand nombre dâ€™utilisateurs, sans compromis sur les performances, la fiabilitÃ© ou lâ€™expÃ©rience utilisateur.

Technologies phares de micro-onduleurs

Les visiteurs auront Ã©galement lâ€™opportunitÃ© de dÃ©couvrir la gamme avancÃ©e de micro-onduleurs pour applications rÃ©sidentielles (MLPE) dâ€™APsystems, notamment le micro-onduleur haute performanceÂ QT2, laÂ sÃ©rie DS3Â polyvalente et performante, et lâ€™innovantÂ QS2Â dotÃ© de quatre MPPT indÃ©pendants.

ConÃ§us pour une efficacitÃ© Ã©levÃ©e, une optimisation au niveau du module et une sÃ©curitÃ© renforcÃ©e, les micro-onduleurs APsystems offrent des performances fiables pour les installations complexes en toiture et les systÃ¨mes de conception variÃ©s.

EncadrÃ©

Lancement des nouveaux produits APstorageÂ : infos pratiques

Dans le cadre du salon, APsystems organisera un Ã©vÃ©nement exclusif sur place pour le lancement de ses derniÃ¨res innovations en matiÃ¨re de stockage dâ€™Ã©nergie.

DateÂ :Â 23 juinÂ 2026

HeureÂ :Â 11h00 â€“ 13h00

LieuÂ :Â Hall B3 Â· Stand 370