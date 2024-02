La startup ENSOL ouvre son showroom dÃ©diÃ© Ã  l’Ã©nergie solaire Ã  Aubagne (13)

Créée en juillet 2023 en PACA, dans la région la plus ensoleillée de France, la start-up ENSOL, spécialisée dans le conseil, l’accompagnement et l’installation de panneaux solaires, poursuit son développement en Provence-Alpes-Côte d’Azur et s’implante à Aubagne

Avec l’ouverture de ce nouveau showroom, ENSOL confirme sa volonté de simplifier et d’accélérer le passage à l’énergie solaire dans un contexte de hausse des tarifs de l’électricité : les panneaux solaires permettent en effet aux ménages de réduire significativement le montant de leurs factures d’électricité.

ENSOL renforce sa présence en PACA avec son nouveau showroom à Aubagne

Opérant sur toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la startup ENSOL annonce l’inauguration de son nouveau showroom à Aubagne. Situé au 490 avenue des Templiers, cet entrepôt d’une superficie de 300 m² répartis sur deux étages offre un espace dédié à la présentation des équipements énergétiques innovants (tels que les panneaux photovoltaïques de dernière génération, des nouvelles batteries pour le résidentiel ou bien les bornes de recharges pour voitures électriques et carport compatible avec les panneaux solaires) ainsi qu’à l’application de pilotage ENSOL. Dans ce lieu d’exposition qui se veut interactif, les visiteurs peuvent notamment découvrir les solutions énergétiques de pointe proposées par la jeune start-up et tester le pilotage énergétique grâce à la propre centrale solaire de l’entreprise, connectée à divers équipements énergétiques. L’ouverture de ce showroom permet aussi à ENSOL de se rapprocher de ses clients dans les Bouches-du-Rhône ainsi que d’intervenir rapidement en post installations sur ses centrales solaires.

Un acteur engagé pour l’accélération de la transition énergétique

Fondée en 2023 par Paul de Préville et Martin d’Hoffschmidt, ENSOL est fortement engagée en faveur d’une transition vers des sources d’énergie plus propres et durables, et s’est donné pour objectif de rendre l’autoconsommation solaire accessible. Convaincus que la transition énergétique passe par la démocratisation des installations solaires, les deux fondateurs ambitionnent de simplifier ce type d’investissement grâce à des offres commerciales innovantes. En plus de l’exposition des produits, les experts ENSOL sont disponibles sur place pour échanger avec les visiteurs intéressés par des projets de panneaux solaires, offrant un accompagnement personnalisé et des conseils pointus pour répondre à leurs besoins spécifiques. Pour Paul de Préville, cofondateur d’Ensol : «L’ouverture de ce showroom à Aubagne revêt une importance particulière pour ENSOL puisqu’il nous permet de nous rapprocher non seulement de nos clients dans le département des Bouches-du-Rhône, mais également de nos partenaires et fournisseurs locaux. Nous sommes ravis de renforcer nos liens avec des entreprises comme DualSun à Marseille. Cette proximité géographique confortera encore davantage notre efficacité opérationnelle ». Cette inauguration s’inscrit dans le cadre du plan territorial porté par la Région Sud en faveur d’une transition plus juste dans le département des Bouches-du-Rhône, dont les habitants peuvent aussi bénéficier d’une aide locale pour la rénovation énergétique de leur logement, allant jusqu’à 7 000 € : il s’agit de Provence Eco-Rénov.