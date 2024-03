Alantra annonce l’investissement de Banca March dans Alantra Solar (50 millions d’euros)

Banca March renforce sa stratégie de co-investissement dans le domaine du développement durable en investissant, via March SolEnergy, 50 millions d’euros dans le projet photovoltaïque de 1,8 GW développé par Alantra Solar.

L’engagement de Banca March et de ses clients dans March SolEnergy FCRE, S.A. s’élève à 50 millions d’euros. Le lancement de ce nouveau produit de co-investissement souligne la volonté de Banca March de s’aligner sur les objectifs de durabilité et de neutralité carbone fixés par le Green Deal de l’Union européenne. Le soutien de Banca March représente une nouvelle étape importante pour Alantra Solar (partenariat entre Alantra et Solarig), après l’annonce récente de l’obtention d’un financement par emprunt de 213 millions d’euros auprès d’un syndicat bancaire pour le développement d’un premier lot de sept centrales solaires.

Des centrales équipées d’une batterie hybride

Figurant parmi les plus importantes plateformes de développement solaire en Europe, le véhicule d’investissement N-Sun Energy va progressivement acquérir un portefeuille de 1,8 GW de plus de 40 centrales photovoltaïques en Italie et en Espagne. Il a jusqu’à présent obtenu 315 millions d’euros d’engagements de capitaux propres. Solarig développe actuellement l’ensemble du portefeuille et les dernières centrales devraient atteindre le statut “RTB” (Ready To Build) avant la fin de l’année 2025. Banca March a lancé March SolEnergy FCRE S.A., un nouveau produit de co-investissement développé en collaboration avec Alantra Solar, afin de créer une plateforme diversifiée de 1,8 GW comprenant plus de 40 centrales photovoltaïques situées en Espagne et en Italie. Un partie importante de ces centrales sera équipée d’une batterie hybride. La banque, ainsi que ses clients, contribueront à hauteur de 50 millions d’euros à la plateforme, conformément à sa stratégie de soutien aux entreprises qui se consacrent au développement de solutions durables pour la transition énergétique. Banca March et les clients co-investisseurs contribueront à la plateforme par l’intermédiaire d’un fonds de capital-risque européen sous la forme d’une société anonyme, parallèlement au véhicule structuré par Alantra, et rejoindront les investisseurs stratégiques Reichmuth Infrastructure et Amundi Energy Transition. Ces véhicules investiront dans le capital de N-Sun Energy S.L., une société qui acquerra progressivement plus de 40 centrales photovoltaïques situées en Italie (environ 70 %) et en Espagne (environ 30 %), des marchés clés de l’énergie solaire. Les centrales identifiées, qui font actuellement l’objet d’une exclusivité, seront intégrées au portefeuille au cours de la phase “Ready to Build” (RTB).

Alliance stratégique entre Banca March et Alantra Solar dans le cadre d’un projet de co-investissement

Banca March a choisi Alantra Solar comme partenaire stratégique pour ce projet, reconnaissant sa combinaison d’expertise financière et industrielle. Alantra Solar est l’une des sociétés de gestion d’actifs d’Alantra spécialisées dans les investissements dans les énergies renouvelables et les infrastructures, avec Solarig comme partenaire. Alantra, société indépendante de services financiers spécialisée dans le mid-market, supervise l’ensemble du processus de financement du projet, y compris les capitaux propres et la dette. Solarig, société spécialisée dans le développement d’infrastructures pour la transition énergétique avec plus de 19 ans d’expérience et des opérations dans 12 pays, développe actuellement toutes les centrales. Les dernières centrales devraient atteindre le statut de RTB avant la fin de l’année 2025. La plateforme d’investissement devrait investir un total de 1,7 milliard d’euros, dont 700 millions d’euros en fonds propres et le reste en dette. Le lancement de ce nouveau produit de co-investissement souligne l’engagement de la Banca March à s’aligner sur les objectifs de durabilité et de neutralité carbone fixés par le Green Deal de l’Union européenne. Ces dernières années, la banque a introduit plusieurs solutions innovantes et alternatives d’investissement qui intègrent la durabilité et la rentabilité. “Le secteur de l’énergie subit actuellement une transformation significative, visant à fournir une énergie plus abordable, plus efficace et plus durable pour répondre à des demandes en évolution. À la Banca March, nous nous sommes engagés à soutenir l’expansion des énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire, en réponse à la préférence croissante de nos clients pour les produits et services axés sur la durabilité et à l’impératif de décarbonisation.” confie Ignacio Montero, directeur de l’unité de co-investissement de Banca March.

Le co-investissement, marque de fabrique de Banca March

Javier Mellado, associé directeur d’Alantra Solar, a ajouté : “Après avoir récemment obtenu 213 millions d’euros de financement par emprunt auprès d’un syndicat bancaire pour le développement d’un premier lot de sept centrales solaires, l’avancement de nos efforts de collecte de fonds marque une autre réalisation remarquable. Nous sommes extrêmement fiers du soutien obtenu auprès d’institutions réputées telles qu’Amundi Energy Transition, Reichmuth Infrastructure et maintenant Banca March. Leur soutien témoigne de notre stratégie d’investissement”. Le co-investissement est la pierre angulaire et la manifestation ultime de l’engagement de Banca March Group envers ses clients, les invitant à participer en tant que partenaires aux mêmes véhicules ou projets d’investissement. Conformément à cette philosophie d’intérêts partagés, la banque privée a co-investi avec plus de 9 000 clients par le biais de ses SICAV institutionnelles (Torrenova, Lluc et Bellver) au fil des ans. Ces options de co-investissement liquides représentaient des actifs totalisant 1,9 milliard d’euros à la fin de l’année 2023. En outre, dans le domaine du co-investissement non coté, depuis 2008, Banca March Group a engagé plus de 2,64 milliards d’euros dans des actifs illiquides, impliquant plus de 2 100 co-investisseurs.