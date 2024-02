Younited et Enpal sâ€™associent pour proposer des solutions de financement de systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques aux mÃ©nages italiens

Avec l’essor croissant des offres de systèmes solaires résidentiels, et face à la pression inflationniste qui pèse sur les budgets des ménages, l’accessibilité financière est devenue primordiale pour faciliter la transition énergétique. C’est dans cette optique que Younited, spécialiste européen du crédit instantané, et Enpal, acteur majeur européen de l’énergie solaire résidentielle, unissent leurs forces pour proposer des solutions de financement innovantes et transparentes aux particuliers, démocratisant ainsi les solutions d’énergies renouvelables.

Cette collaboration européenne entre la Fintech basée à Paris et la Greentech basée à Berlin permettra aux clients d’acquérir les technologies vertes d’Enpal (panneaux solaires, stockage d’énergie, bornes de recharge pour véhicules électriques, systèmes de gestion d’énergie intelligents et pompes à chaleur) grâce à une offre de crédit 100 % digitale, novatrice et entièrement intégrée à l’expérience d’abonnement d’Enpal, et ce, sans aucun coût initial.

Une offre disponible en Italie dès 2024

Cette offre sera tout d’abord disponible en Italie au second semestre 2024, avec pour objectif de s’étendre par la suite à d’autres pays européens. “Les offres de financement constituent un pilier essentiel de notre stratégie visant à fournir à nos clients les meilleures solutions d’énergie renouvelable possibles et à les rendre autonomes. Nous sommes ravis que les clients d’Enpal puissent bénéficier de cette solution de financement novatrice”, a déclaré Stefano Galluccio, directeur général d’Enpal. “Alors que l’inflation continue d’impacter les consommateurs, la solution de financement simple et transparente de Younited répond concrètement aux besoins de nos utilisateurs. Notre collaboration avec Younited nous propulse davantage vers l’accomplissement de notre mission visant à rendre l’énergie renouvelable accessible à chacun.” L’Italie sera le premier pays où la solution sera déployée, dès 2024. De plus, selon le Plan national énergie et climat (PNEC), l’Italie vise, d’ici 2030, à produire 65 % de son électricité à partir de sources d’énergies renouvelables. Avec cette nouvelle offre, Enpal contribuera davantage à atteindre cet objectif ambitieux en offrant aux foyers italiens, qui ont déjà accès aux solutions d’Enpal depuis 2022, la possibilité de souscrire à un prêt à la consommation à des conditions avantageuses pour financer leurs achats sur de longues maturités (jusqu’à 240 mois), afin de protéger leur budget tout en réduisant leurs coûts énergétiques. La souscription au financement sera entièrement intégrée à l’expérience d’achat et d’installation des produits Enpal, que ce soit par le biais du réseau de distribution d’Enpal ou de ses partenaires.

« Rendre l’énergie verte plus abordable »

Younited est présent en Italie depuis 2016 et collabore déjà avec des marques de premier plan telles que iliad Italia, Euronics ou Microsoft pour offrir des solutions de financement 100 % digitales, intégrées et transparentes aux ménages italiens. “L’industrie verte est un secteur de développement stratégique pour Younited, car les prix des produits sont significatifs et nécessitent que l’industrie trouve des solutions de financement innovantes et transparentes pour accompagner ses clients dans leur transition énergétique”, a déclaré Geoffroy Guigou, co fondateur de Younited. “La combinaison de l’ADN innovant d’Enpal avec l’obsession de Younited d’offrir une expérience de prêt transparente et responsable conduit à une offre intégrée sans égal qui contribuera à rendre l’énergie verte plus abordable.”