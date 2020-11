Piles Solidaires : mission Guyane

La 5ème édition de Piles solidaires a eu lieu tout au long de l’année scolaire 2019 -2020 et a réuni 1 600 écoles et collèges français. Elle a ainsi permis à la Collectivité Territoriale de Guyane de bénéficier de l’électrification d’un site isolé sur son territoire. Car le poids des piles et petites batteries collectées par les élèves, soit plus de 40 tonnes, a été converti en dons pour électrifier l’école de Trois-Sauts située dans la commune de Camopi.

Pour cette édition, l’éco-organisme PV Cycle France s’est associé à Screlec et sa solution de recyclage Batribox afin de financer la mise en place d’une installation électrique neuve composée de panneaux photovoltaïques et de garantir le recyclage de l’ancienne installation. Au total, ce projet en Guyane a été financé par les deux éco-organismes à hauteur de 40 000 euros. La Collectivité Territoriale de Guyane, la Communauté des Communes de l’Est Guyanais ainsi que la Mairie de Camopi ont soutenu et encouragé ce projet de développement durable sur leur territoire pour favoriser les conditions d’enseignement mais aussi permettre le recyclage de l’ancienne installation.

Une réalisation en deux temps

La situation sanitaire exceptionnelle engendrée par la pandémie de Covid-19 a retardé la mission de Kwala Faya à Trois-Sauts, qui a dû être réalisée en deux temps. Une première expédition a eu lieu à la fin du mois d’août, pour transporter le matériel jusqu’à Trois-Sauts et préparer le chantier, et une deuxième à la fin du mois de septembre, pour la réalisation du chantier.

Lors de la première mission, l’équipe de Kwala Faya a déchargé les batteries des pirogues en arrivant dans le village, puis a entamé un important chantier de débroussaillage de la zone entourant le bâtiment où elles ont été stockées. Les membres de l’association ont également retiré l’ancienne installation de panneaux photovoltaïques qui ne fonctionnait plus.

Au début du mois d’octobre, après trois jours de voyage et malgré le niveau très bas du fleuve, l’équipe de Kwala Faya est arrivée une nouvelle fois à Trois-Sauts pour finaliser l’installation. Cette deuxième mission a permis la mise en place d’une installation comportant vingt batteries 12V et vingt panneaux photovoltaïques 300Wc. Les 96 élèves de l’école de Trois-Sauts disposent désormais d’un éclairage de 25 points lumineux. Les enseignants et les élèves peuvent aussi utiliser divers équipements :

• Photocopieur

• Ordinateurs portables

• Plastifieuse

• Poste de musique

• Vidéo projecteur

Si l’usage du bâtiment est principalement diurne, l’école peut désormais être utilisée en fin de journée pour des cours du soir, des réunions, la projection de films, etc.

La collecte des piles, batteries et panneaux photovoltaïques

Car en effet, si la mission a permis la mise en place d’une nouvelle installation électrique, elle a aussi permis de démanteler, collecter et recycler les 40 panneaux photovoltaïques usagés provenant de l’ancienne installation. L’ensemble a été acheminé en pirogue sur l’Oyapock, fleuve reliant Trois-Sauts à Camopi, puis regroupé à Cayenne. « La démarche d’excellence environnementale que nous mettons en œuvre pour le compte de la filière photovoltaïque française s’inscrit parfaitement dans ce partenariat avec Screlec, Electricien sans frontières et Kwala Faya. L’électrification de l’école nous tenait particulièrement à cœur, car tous les enfants doivent pouvoir apprendre dans les meilleures conditions possibles. De plus, la Guyane est un territoire dont la biodiversité est inégalée sur le reste du territoire national et où la collecte des équipements usagés est particulièrement complexe à mettre en œuvre. Nous avons travaillé avec des partenaires locaux afin que les habitants de Guyane puissent bénéficier de la collecte de leurs anciens équipements et les remettre à la filière de recyclage agréée. Nous sommes donc extrêmement fiers d’avoir ainsi pu collecter 600kg d’équipements usagés lors decette opération le long de l’Oyapock, ainsi que 1,2 tonnes sur le Maroni le mois dernier afin de pouvoir en assurer le recyclage. Nous remercions vivement tous les guyanais qui ont rendu cette opération possible, participant à notre petite échelle à la préservation de ce diamant écologique qu’est l’Amazonie ! » confie Nicolas Defrenne, Directeur Général de PV Cycle France.