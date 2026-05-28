La start-up DirectH2 issue de l’université américaine Rice choisit la France pour accélérer son développement

Cinq start-ups nées dans les laboratoires de l’université américaine Rice University (Houston, Texas), classée n°1 des universités américaines en “entrepreneuriat graduate” (selon The Princeton Review), franchissent une nouvelle étape dans le déploiement de technologies innovantes au service de la transition énergétique. Toutes seront présentes à VivaTech, le plus grand événement européen dédié aux start-ups et à la technologie.

« Ces entreprises illustrent la capacité de Rice University à transformer des avancées scientifiques majeures en solutions concrètes pour répondre aux grands défis mondiaux. Notre rôle est d’accompagner leur passage à l’échelle, en créant les conditions nécessaires à leur déploiement industriel. Dans cette dynamique, la France s’impose comme un partenaire stratégique clé en Europe », assure David Scholl, Executive Vice President for Research de Rice University. Ces jeunes pousses, issues de la recherche académique, concrétisent aujourd’hui leurs innovations avec leurs premiers contrats industriels et des levées de fonds de plusieurs dizaines de millions de dollars. Certaines amorcent déjà leur développement en Europe, avec la France comme point d’ancrage stratégique.

L’une d’elles, DirectH2 génère de l’hydrogène à partir d’un simple panneau solaire sans connexion au réseau. Cette innovation ne relève plus de la promesse, mais d’une solution concrète déjà testée, financée et en cours de déploiement. Issue du laboratoire du professeur Aditya Mohite, DirectH2 développe une technologie combinant cellule photovoltaïque et électrolyseur dans un seul dispositif. Compacte et modulaire, elle permet de produire de l’hydrogène sans connexion au réseau, ouvrant la voie à des usages dans les zones isolées ou les marchés émergents. Un premier accord a déjà été conclu avec un grand groupe industriel en Inde. A suivre !

DirectH2 sera présente à VivaTech, du 17 au 20 juin à Paris Expo Porte de Versailles, sur le stand de Rice University, pour rencontrer partenaires et investisseurs et présenter leurs technologies.