Â« GÃ©nÃ©ration Transition Â», Tenergie a ouvert sa centrale agrivoltaÃ¯que de Calmont (31) aux scolaires les 21 et 28 mai

Tenergie, dÃ©veloppeur et producteur franÃ§ais indÃ©pendant dâ€™Ã©nergies renouvelables, a participÃ© Ã la 4Ã¨me Ã©dition de Â« GÃ©nÃ©ration Transition Â», lâ€™Ã©vÃ©nement national organisÃ© par France renouvelables du 18 au 29 mai 2026. Ã€ cette occasion, lâ€™entreprise a ouvert sa centrale photovoltaÃ¯que de Calmont (Haute-Garonne) aux collÃ©giens et lycÃ©ens afin de les sensibiliser aux enjeux de la transition Ã©nergÃ©tique, de leur faire dÃ©couvrir les mÃ©tiers de la filiÃ¨re et de transmettre les savoirsâ€¦

Ã€ travers sa participation Ã Â« GÃ©nÃ©ration Transition Â», Tenergie permet aux jeunes gÃ©nÃ©rations de dÃ©couvrir concrÃ¨tement le fonctionnement dâ€™un parc solaire, de mieux comprendre les enjeux Ã©nergÃ©tiques et climatiques actuels et dâ€™Ã©changer avec les Ã©quipes qui Å“uvrent chaque jour Ã la transition Ã©nergÃ©tique.

Â«Â Faire dÃ©couvrir des mÃ©tiers porteurs de sens et dâ€™avenirÂ Â»

Cette initiative sâ€™inscrit pleinement dans lâ€™engagement de transmission portÃ© par Tenergie en tant que SociÃ©tÃ© Ã Mission. Lâ€™entreprise entend contribuer Ã faire Ã©merger des vocations et Ã mieux faire connaÃ®tre les mÃ©tiers des Ã©nergies renouvelables auprÃ¨s des jeunes gÃ©nÃ©rations. Â« La transition Ã©nergÃ©tique ne pourra se faire sans pÃ©dagogie ni transmission. Ouvrir nos centrales aux scolaires, câ€™est leur permettre de comprendre concrÃ¨tement comment se construit le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique de demain et leur faire dÃ©couvrir des mÃ©tiers porteurs de sens et dâ€™avenir. La centrale photovoltaÃ¯que de Calmont, en alliant production Ã©nergÃ©tique et production agricole, est lâ€™illustration dâ€™un monde plus rÃ©silient : la souverainetÃ© alimentaire de demain ne sera possible quâ€™en garantissant lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique aujourdâ€™hui. Â», dÃ©clare StÃ©phane Michaut, Directeur DÃ©veloppement Grands Projets chez Tenergie.

Calmont : une expÃ©rimentation agrivoltaÃ¯que doublement vertueuse

SituÃ©e en Haute-Garonne, la centrale photovoltaÃ¯que de Calmont illustre pleinement les synergies possibles entre agriculture et production dâ€™Ã©nergie renouvelable. Dâ€™une part, ce parc dâ€™une puissance installÃ©e de 12 MWc produit chaque annÃ©e 15 800 MWh dâ€™une Ã©lectricitÃ© locale et dÃ©carbonÃ©e, permettant dâ€™alimenter lâ€™Ã©quivalent de 7 200 habitants dâ€™Ã©viter lâ€™Ã©mission de prÃ¨s de 4 600 tonnes de COâ‚‚ par an. Dâ€™autre part, le site accueille le programme expÃ©rimental Tenâ€™XP, dÃ©veloppÃ© par Tenergie, qui vise Ã Ã©tudier les interactions entre cultures agricoles et panneaux photovoltaÃ¯ques afin dâ€™optimiser les pratiques agronomiques dans le contexte du changement climatique.

Les premiers rÃ©sultats observÃ©s sont particuliÃ¨rement encourageantsÂ

MenÃ©e en partenariat avec lâ€™agriculteur FranÃ§ois Marfaing, la Chambre dâ€™Agriculture de Haute-Garonne et des Ã©tudiants de lâ€™Institut Agro Montpellier, cette expÃ©rimentation agrivoltaÃ¯que repose sur plusieurs cultures testÃ©es directement entre les panneaux solaires. Les premiers rÃ©sultats observÃ©s sont particuliÃ¨rement encourageantsÂ : rÃ©duction du stress hydrique des cultures, amÃ©lioration de lâ€™humiditÃ© des sols, meilleure rÃ©silience face aux Ã©pisodes de sÃ©cheresse et rendements agricoles conformes, voire supÃ©rieurs, aux rÃ©fÃ©rences locales selon les zones Ã©tudiÃ©es. Cette approche dÃ©montre quâ€™il est possible de concilier production agricole et production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable sur un mÃªme foncier, dans une logique dâ€™usage raisonnÃ© des ressources et dâ€™adaptation climatique.

Â«Â ÃŠtre une commune prÃ©curseur dans notre souverainetÃ© Ã©nergÃ©tiqueÂ Â»

Le parc solaire de Calmont constitue ainsi un vÃ©ritable support pÃ©dagogique permettant aux Ã©lÃ¨ves de dÃ©couvrir le fonctionnement dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que, les enjeux de lâ€™agrivoltaÃ¯sme ainsi que les mÃ©tiers techniques, agricoles et environnementaux associÃ©s Ã la filiÃ¨re. Â« Ã€ Calmont, nous avons fait le choix depuis plusieurs annÃ©es dâ€™Ãªtre une commune prÃ©curseur dans notre souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique. Cette centrale photovoltaÃ¯que illustre pleinement notre ambition : produire une Ã©nergie locale, propre et durable, tout en prÃ©servant les activitÃ©s agricoles qui font lâ€™identitÃ© de notre territoire. Accueillir des collÃ©giens et lycÃ©ens sur ce site, câ€™est leur montrer concrÃ¨tement quâ€™une commune rurale peut Ãªtre Ã lâ€™avant-garde de la transition Ã©nergÃ©tique. Câ€™est aussi leur faire comprendre que lâ€™avenir de notre Ã©nergie se construit ici, dans nos villages, grÃ¢ce Ã des projets innovants et responsables. Jâ€™espÃ¨re que cette visite leur donnera envie, Ã leur tour, de sâ€™engager pour imaginer et bÃ¢tir le monde de demain. Â», dÃ©clare Christian Portet, Maire de Calmont, prÃ©sent sur site le jeudi 28 mai dernier pour accueillir les Ã©lÃ¨ves du territoire.