La start-up Beoga lance sa premiÃ¨re communautÃ© Ã©nergÃ©tique Â« Smart Lou Quila Â» Ã  Le Cailar, dans le Gard

Produire et consommer son électricité verte en circuit court. C’est désormais une réalité à Le Cailar grâce à l’utilisation des nouvelles technologies. Dans ce village du Gard, est expérimenté, le projet « Smart Lou Quila », développé par la start-up montpelliéraine Beoga en partenariat avec Enedis et le fournisseur d’énergies 100% renouvelables Planète Oui. Ce projet pilote sera officiellement inauguré le vendredi 26 mars en présence de ses partenaires.

« Smart Lou Quila » est une communauté énergétique testée sur un lotissement dont les voisins de six maisons et une installation sportive. Les membres se partagent une électricité 100% renouvelable et locale. Cette énergie provient de panneaux photovoltaïques (5 installations pour 18 kWc) mis en place sur leurs toits et celui du stade municipal. En complément, trois équipements de stockage (batteries stationnaires de 10 kWh chacune) mais aussi

deux véhicules électriques (V2G – Vehicule to Grid) participent dans un premier temps à cet écosystème au service de la transition énergétique.

Une énergie maîtrisée renouvelable et mobile

Les membres de la communauté maîtrisent leur consommation et leur production quasiment en temps réel grâce à une interface. En développant des algorithmes spécifiques, l’écosystème Beoga révèle l’énergie non exploitée, la pilote et la partage entre tous. “ Notre solution permet d’optimiser l’autoconsommation collective et l’échange d’électricité entre particuliers, détaille Amaury Pachurka, président de Beoga. Elle permet également de mobiliser des ressources énergétiques non encore exploitées par les utilisateurs et d’en faire profiter tout le réseau. » Beoga veut proposer un nouveau modèle économique dans la distribution et fourniture d’énergies en plaçant les utilisateurs au cœur de la chaîne de valeur. À terme, cette solution permettra de diminuer la facture énergétique de 15% et d’injecter 20% d’énergie renouvelable en proposant également des services au réseau.