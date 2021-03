GreenYellow lance son 1er hangar agricole solaire en injection rÃ©seau en Martinique Ã  Case Pilote

GreenYellow fait le pari du développement de l’agrivoltaïsme en Martinique et se veut l’allié énergétique du monde agricole. Focus sur cette première expérience en Martinique !

GreenYellow a terminé la construction de son premier hangar agricole solaire photovoltaïque d’une surface de 626 m² et destiné au stockage de matériel et à l’élevage de caprins pour l’EARL Miellerie de Maniba à Case Pilote en Martinique. Dans le cadre de cette coopération, GreenYellow a mis à disposition de l’exploitant agricole, une solution financée, modulable et adaptable à ses besoins spécifiques.

115 MWh d’électricité solaire chaque année

Un hangar agricole solaire photovoltaïque en injection réseau a ainsi été développé, construit et mis en place par GreenYellow pour cette exploitation. Ce ne sont pas moins de 357 panneaux photovoltaïques qui y ont été installés. Cette installation en injection réseau d’une puissance de 99,96 kWc permettra alors à l’EARL Miellerie de Maniba de produire près de 115 MWh d’électricité verte et locale par an. Cela se traduira concrètement par une économie annuelle de 119 tonnes de CO2. Au travers de cette collaboration, GreenYellow agira également sur l’augmentation de la capacité de stockage et la modernisation de l’exploitation agricole.

Le solaire bon pour le mix énergétique…et l’agriculture

« En outre-mer, l’autonomie énergétique à l’horizon 2030 est un objectif ambitieux qui va nécessiter la mobilisation de différents gisements en énergies renouvelables disponibles. Chez GreenYellow nous sommes persuadés que l’énergie photovoltaïque constitue l’un des piliers de la transition énergétique de ces territoires, et particulièrement en Martinique qui est aujourd’hui fortement dépendante d’énergies fossiles importées. Nous sommes très fiers de voir ce premier projet éclore en Martinique, projet qui met en avant les synergies possibles entre énergie solaire et monde agricole. La création de ce hangar solaire, en plus de participer au mix énergétique martiniquais et à la transition énergétique, permettra un agrandissement du cheptel de l’agriculteur et protègera son matériel agricole. Nous pouvons tous être fiers de ce bilan doublement vertueux, merci à nos équipes et partenaires qui se sont mobilisés pour ce beau premier projet » souligne Marion Baeckeroot, responsable Antilles-Guyane chez GreenYellow. “Sans ce montage de projet, je n’aurais pas pu entamer la construction de ce bâtiment car cela aurait engendré trop de coûts. Ce projet avec GreenYellow me permet d’agrandir mon cheptel (tripler) dans de bonnes conditions” conclut Ronald Daclinat, gérant de la Miellerie Maniba.