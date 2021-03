Agrivoltaïsme : la 2ème édition du recensement vient de paraître

Le recensement par Acte Agri Plus des installations agrivoltaïques publié en février 2020 témoignait que des projets qui associent la production d’électricité par des panneaux photovoltaïques à des pratiques agricoles sur un même site existent et fonctionnent. L’appel à contribution lancé en juillet 2020 a suscité un réel engouement. C’est ainsi qu’Acte Agri Plus a pu préparer la deuxième édition, qui participe à disposer d’une connaissance la plus précise possible des projets agrivoltaïques à travers le monde. Les principes de cette 2ème édition restent les mêmes : le partage avec l’ensemble des acteurs agricoles et photovoltaïques, sans contrainte, ni contribution financière, en laissant apparaître l’ensemble des sources nous ayant permis de réaliser ce travail de recensement. Seule la consultation est possible : pour lire ce recensement, il suffit de s’inscrire (les codes créés pour la 1ère édition fonctionnent encore).

aa-plus.fr/agrivoltaisme-1