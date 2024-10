En ThaÃ¯lande, GreenYellow signe un PPA avec NestlÃ© autour du plus grand projet solaire du pays

GreenYellow vient d’annoncer la cérémonie d’inauguration d’un contrat d’achat d’énergie solaire (PPA) avec Nestlé (Thai) Ltd. Ce partenariat prévoit l’installation de panneaux solaires d’une capacité de 3,2 MWc sur le site de fabrication de Nestlé Waters dans la province d’Ayutthaya, faisant de ce projet le plus important parmi tous les sites de production de Nestlé en Thaïlande. Cette collaboration constitue une étape majeure dans le parcours de durabilité de Nestlé, avec l’intégration par GreenYellow de l’énergie renouvelable dans son processus de production. De quoi en tous las cas réduire de plus de 2 000 tonnes les émissions de CO 2 du site par an !

La cérémonie d’inauguration marque le lancement de ce projet innovant à Ayutthaya, qui symbolise une avancée majeure dans l’énergie solaire. Cette installation combine des panneaux solaires au sol et des ombrières de parking, démontrant ainsi la flexibilité et l’efficacité des technologies solaires modernes. Avec une capacité installée de 3,2 MWc, l’installation devrait produire 4,5 GWh d’énergie propre chaque année, permettant une réduction significative des émissions de CO 2 de plus de 2 000 tonnes par an pendant 20 ans. Ce projet reflète l’engagement commun de GreenYellow et de Nestlé à promouvoir les énergies renouvelables, tout en s’inscrivant dans l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050. « Nous sommes ravis de collaborer avec Nestlé (Thai) Ltd. sur ce projet solaire d’envergure», a déclaré Frank Gluck, directeur général de GreenYellow Asia. « Chez GreenYellow, notre mission est de proposer des solutions énergétiques innovantes, et ce projet illustre parfaitement notre expertise et notre engagement ».

« Un grand pas vers la réduction de notre empreinte environnementale »

En tant que partenaire énergétique de Nestlé, GreenYellow s’engage à fournir des solutions de pointe et économes en énergie qui soutiennent les objectifs environnementaux ambitieux de l’entreprise. Ce projet démontre l’impact positif que des partenariats peuvent avoir sur l’adoption des énergies renouvelables et la réduction de l’empreinte carbone. « Ce partenariat avec GreenYellow est une étape clé dans notre démarche de durabilité. Chez Nestlé, nous visons à utiliser 100 % d’électricité renouvelable d’ici 2025 sur l’ensemble de nos sites. En intégrant ce projet solaire dans la production de Nestlé Waters, nous faisons un grand pas vers la réduction de notre empreinte environnementale et la promotion de pratiques durables au sein de l’industrie. En plus de passer aux énergies renouvelables, nous avons également mis en place des programmes d’efficacité énergétique, notamment en optimisant nos infrastructures existantes et en repensant nos processus pour une meilleure performance énergétique » conclut Philippe Glauser, responsable technique et de la production chez Nestlé Indochine.