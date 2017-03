La solution de stockage d'Enphase Energy lancÃ©e en Suisse lors du 15e CongrÃ¨s photovoltaÃ¯que national 2017

A l’occasion de sa participation au 15ème Congrès photovoltaïque national 2017 qui aura lieu les 23 et 24 mars à Lausanne, Enphase Energy annoncera la disponibilité de sa solution de stockage d’énergie : la batterie AC pour la Confédération Helvétique. Cette solution est un élément essentiel du système énergétique résidentiel global proposé par Enphase : la Home Energy Solution.

La Home Energy Solution est une solution unique 100% intégrée pour l’autoconsommation avec batterie. Enphase est en effet l’un des seuls fabricants à proposer une solution intégrale allant de la conversion de l’énergie par les micro-onduleurs jusqu’au stockage (grâce à sa batterie) en passant par le pilotage grâce à sa nouvelle passerelle de communication : l’Envoy S Metered.

Son architecture modulaire et évolutive est faite pour répondre aux besoins d’autoconsommation, seule garantie d’une rentabilité globale optimale : La Home Energy Solution repose sur des batteries de petite puissance dont on installe uniquement le nombre nécessaire aux besoins actuels d’autoconsommation. De nouvelles batteries peuvent être ajoutées à tout moment sans remise en question de l’installation électrique. Pour disposer de l’énergie solaire toute la journée !

