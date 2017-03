Smart Energies Expo & Summit : l'Ã©vÃ©nement incontournable de l'Ã©nergie digitale

« Notre ambition pour cette nouvelle édition, est de mettre l’accent sur le consom’acteur au cœur de la production d’énergie, le Smart & Digital Energy au service de la performance dans un contexte de révolution des business models énergétiques. » C’est en ces termes que Marion Peaudecerf & Grégoire Cortot, Responsables Conférences, évoquent le congrès SMART ENERGIES 2017 qui ouvrira ses portes les 6 & 7 juin 2017 à l’Espace Grande Arche (Paris La Défense). Depuis son lancement en 2011, l’événement est devenu le rendez-vous incontournable qui réunit tous les acteurs de la filière énergétique française et internationale pour dessiner le paysage énergétique de demain. Ce rendez-vous majeur se décline en deux espaces complémentaires, l’EXPO, salon professionnel et le SUMMIT, un programme de conférences stratégique et prospectif consacré aux mutations de la filière.

SMART ENERGIES SUMMIT : la conférence stratégique et prospective

Du décryptage de projets emblématiques et disruptifs à l’animation de débats stratégiques et prospectifs sur le futur de la filière, le Summit sera l’occasion pour de nombreux top managers de la filière de s’informer et s’inspirer auprès de CEOs et Dirigeants de la scène intelligence énergétique française et internationale.Plus de 30 keynotes et conférences auront lieu de 9h à 17h pendant les deux jours et aborderont entre autres les thématiques suivantes :

Auto-consommation, auto-production, peer-to-peer & Blockchain

Nouveaux acteurs et disrupteurs du panorama énergétique

Plateformes intermédiaires d’achat et de vente d’énergie

La riposte des énergéticiens et grands industriels : vers une self-uberisation

L’avenir du stockage & les ENR

Stockage et mobilité (mobilité électrique, mobilité innovante, véhicules-to-grid)

Parmi les intervenants déjà confirmés :

ü Jean-Bernard Levy, Président Directeur Général – EDF

ü Philippe Monloubou, Président du Directoire – Enedis et Président de l’association Think Smartgrids

ü François Brottes, Président du Directoire – RTE

ü Sylvie Jéhanno, Directrice Générale – Dalkia

ü Ludovic Le Moan, CEO – Sigfox

ü Xavier Caîtucoli, Président Directeur Général – Direct Energie

ü Stéphane Richard, Chairman and Chief Executive Officer – Orange

SMART ENERGIES EXPO : l’exposition technologique

Le salon réunira plus de 4 000 professionnels des secteurs énergétique et industriel et plus de 80 exposants de 8h30 à 19h00. Smart Energies Expo proposera des animations tout au long de la journée autour de 5 pavillons thématiques :

ü +100 ateliers répartis sur les 5 pavillons pour bénéficier de l’expertise projet et technologique d’acteurs emblématiques de l’intelligence énergétique hexagonale au travers d’une série de présentations de 30 minutes

ü Des démos sur stands pour découvrir les solutions et technologies innovantes qui font et feront l’actualité énergétique

ü Une plateforme exclusive de mise en relation entre participants pour faire de Smart Energies Expo la première place de marché hexagonal dédiée à l’intelligence énergétique

ü Les Smart Awards qui récompenseront différents projets d’innovation énergétique. Sur plus de 50 candidats (start-up, PME ou grand groupe), seuls les 8 meilleurs pourront présenter leur projet pendant 15 minutes devant leurs pairs. 3 prix seront attribués dans les domaines Techno, Conso/Usages, Filière des Smart Energies. Les 2 finalistes de chaque catégorie s’affronteront lors d’une battle, le 7 juin de 13h30 à 14h30. Parmi les précédents lauréats : Green channel, Metron, Socomec, Ubiant

SMART ENERGIES 2017, les informations clés :

Du 6 au 7 juin 2017

Espace Grande Arche de la Défense

Edition 2017 : 80 exposants, 4 000 visiteurs et 140 intervenants.

Parmi les exposants 2017 : Enedis, RTE, Dalkia, Cameo Energy, GRDF, GRT Gaz, Sobre, Requea, Teradata, Assystem, EDF, Smile Bretagne Pays de la Loire, Uniper, Deepki

Remise des Smart Awards le 7 juin 2017

Organisateur : Corp Events

